Fonds spécial séisme: 12 milliards de dirhams collectés à ce jour, selon le wali de Bank Al-Maghrib

Le wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, participant aux travaux des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, le 9 octobre 2023 à Marrakech.

Un mois après son lancement, décidé deux jours après le séisme du 8 septembre dernier, le Fonds spécial pour la gestion des effets du tremblement de terre ayant touché le Royaume du Maroc totalise, à ce jour, des dons d’un montant avoisinant les 12 milliards de dirhams.

L’affirmation est du wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri, qui prenait part ce lundi 9 octobre aux travaux des Assemblées annuelles de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI).

Ce montant comprend l’ensemble des dons encaissés, toutes sources confondues, notamment ceux des organismes publics et privés mais également les dons des particuliers et institutions internationales.

Le top départ des Assemblées annuelles de la BM et du FMI a été donné ce lundi 9 octobre à Marrakech. La cérémonie inaugurale de cette grand-messe de la finance a été marquée par le lancement du «Livre Maroc», intitulé «La quête du Maroc pour une croissance plus forte et inclusive».