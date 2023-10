Marrakech: top départ des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale, voici le programme de ce lundi 9 octobre

C’est le Jour-J à Marrakech. Le top départ des Assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale a été donné ce lundi 9 octobre, dans le gigantesque site de Bab Ighli. Kristina Georgieva, directrice générale du FMI, Abdellatif Jouahri, Wali de Bank Al-Maghrib, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch, et la ministre de l’Économie et des Finances Nadia Fettah Alaoui ont officiellement lancé les travaux de cette grand-messe de la finance et de l’économie mondiales.

D’autres responsables gouvernementaux sont également sur place, dont Fouzi Lekjaa, ministre délégué chargé du Budget, Chakib Benmoussa, le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Ghita Mezzour, ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, Mehdi Bensaïd, ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des compétences, et Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire.

La cérémonie inaugurale de ces assemblées annuelles verra le lancement du «Livre Maroc» intitulé «La quête du Maroc pour une croissance plus forte et inclusive». Ce manuel, préparé par le FMI, met en exergue les progrès économiques du Royaume au cours des dernières décennies, ainsi que ses projets dans plusieurs secteurs.

Focus sur l’avenir de l’Afrique

Mohcine Jazouli, ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l’investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, présidera également une session plénière de haut niveau sous le thème «Le Maroc, terre privilégiée pour les investissements privés ».

Participeront également à cette rencontre de hauts représentants institutionnels et dirigeants du secteur privé, dont Ferid Belhaj, vice-président Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) de la Banque mondiale, Abdelhamid Addou, PDG de Royal Air Maroc, et Hamza Kabbaj, directeur général de la Société générale des travaux du Maroc (SGTM).

En début d’après-midi, l’évènement «Africa Inspired» abordera l’avenir de l’Afrique sous l’angle de la créativité, de l’entrepreneuriat et de l’innovation, avec notamment la participation de la DG du FMI, de Nadia Fettah Alaoui, et de Lamia Tazi, directrice générale de Sothema. Une rencontre entre Kristina Georgieva et des jeunes leaders de la région MENA (dont le marocain Taha Namri) est également prévue, afin d’évoquer l’avenir de la croissance inclusive dans la région.