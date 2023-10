Marrakech, capitale des finances du monde

A partir de ce lundi et pour une semaine entière, Marrakech se transforme en capitale de la finance mondiale. C’est à l’occasion des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) que la ville ocre accueille pour la première fois sur le sol africain depuis 50 ans.

Dans son édition du lundi 9 octobre, Al Ahdath Al Maghribia revient sur cet évènement mondial d’envergure que le Maroc organise à Bab Ighli, à peine un mois après la tragédie du séisme du 8 septembre. Ce dernier, souligne le journal, et malgré l’ampleur du drame qu’il a constitué, a été l’occasion de rappeler au monde entier l’esprit de solidarité des Marocains, sous la conduite du souverain qui avait rapidement pris en main la situation en donnant ses instructions afin de soutenir et aider les sinistrés.

Cette solidarité, ajoute la même source, a dépassé les frontières du pays et a tellement fasciné ailleurs qu’il a été soutenu un peu partout dans le monde, y compris de la part des deux institutions financières que sont la Banque mondiale et le FMI. Dès la survenue de la tragédie, les deux organismes ont montré leur soutien au Royaume. Cela s’est illustré dans le maintien de l’organisation de leurs assemblées annuelles dans le pays. Et la symbolique de ce soutien réside aussi dans le maintien de ces rendez-vous, ô combien importants pour la finance mondiale, en leur date initiale. Pour Al Ahdath Al Maghribia, il n’y a pas meilleure preuve dans la grande confiance et la place qu’accordent la Banque mondiale et le FMI au Maroc

Par ailleurs, et comme le rappelle la publication, le FMI a affirmé il y a quelques jours dans un communiqué rendu public, que ses assemblées annuelles et celles de la Banque mondiale vont réunir dans la ville ocre plus de 190 pays et 14000 participants, et ce du 9 au 15 octobre. Il a aussi appelé l’ensemble de la communauté économique mondiale à rejoindre cet évènement à travers la retransmission sur Internet qui sera assurée. Pour ce qui est des sujets prioritaires qui seront discutés, la même source a précisé que ces assemblées accorderont la priorité aux mesures qui doivent être prises afin de mettre un terme à la pauvreté dans le monde, ainsi qu’aux moyens nouveaux permettant de faire face aux défis auxquels fait face le monde actuellement.

Sur le même registre, cet événement devrait également être l’occasion de mettre en avant les initiatives et expériences qui ont déjà réussi sur le terrain, et qui entrent dans le cadre des thématiques qui seront discutées.