En visite dans la province d’Azilal, Mohamed Sadiki constate les dégâts causés par le séisme sur le secteur agricole

Mohamed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, lors d'une visite dans des zones agricoles sinistrées.

Mohamed Sadiki, accompagné du gouverneur de la province d’Azilal, Mhamed Atfaoui, du président de la Chambre d’agriculture de la région Béni Mellal-Khénifra, s’est rendu au Douar Toufgine, relevant de la commune d’Aït Tamlil, et au Douar Chraa, sis dans la commune d’Ait Omdis, pour s’informer des dégâts occasionnés par le séisme dans ces localités, et qui concernent, outre les habitations, les séguias et les infrastructures hydro-agricoles, les pistes rurales, les unités de valorisation, le cheptel ainsi que les bâtiments d’élevage.

Au cours de cette visite, le ministre a pris connaissance des effets engendrés par le séisme sur les infrastructures, les exploitations ainsi que les projets agricoles au niveau desdites communes. Par la suite, Mohamed Sadiki a présidé une séance de travail avec les membres de la chambre d’Agriculture de la région représentant les communes sinistrées, dédiée au programme d’intervention de son département.

Lors de cette séance de travail, le ministre a rappelé la mobilisation de l’ensemble des composantes du département de l’Agriculture au niveau central, régional et provincial depuis les premières heures suivant le séisme pour constater et évaluer les dégâts enregistrés au niveau du secteur agricole et élaborer un programme d’intervention de nature à apporter l’appui nécessaire aux populations touchées, à réhabiliter et à développer l’activité agricole.

Dans une déclaration à la presse, il a mis en avant l’importance de cette visite qui a permis de s’arrêter sur les dégâts engendrés par le sinistre dans les communes d’Aït Tamlil et d’Ait Oumdis, notamment sur les filières animales en raison de la perte de bétail, ainsi que sur la petite et moyenne hydraulique à cause de la dégradation de certaines séguias.

Mohamed Sadiki a rappelé dans ce sens le programme d’intervention mis en œuvre, ventilé en deux phases. La première concerne l’accélération de la réparation des dommages et la redynamisation de l’activité agricole, alors que la deuxième phase sera axée sur l’accélération de la cadence de développement de ces zones.

Il est à souligner que le programme d’intervention comprend deux volets, un volet agricole et un volet forestier. Le volet agricole comporte trois axes, dont le premier, relatif aux infrastructures agricoles, consiste à désenclaver les exploitations et les parcelles à travers la réhabilitation et la construction de pistes agricoles, ainsi que la mise en place d’ouvrages pour lutter contre l’érosion et les phénomènes de glissement. Il s’agit également de réhabiliter les infrastructures hydro-agricoles de petite et moyenne hydraulique, de réhabiliter les seguias, et de créer et d’équiper des points d’eau.

Pour le deuxième axe, relatif aux infrastructures économiques agricoles, il s’agit principalement de l’aménagement, la construction et l’équipement des unités de valorisation des coopératives, la mise à niveau et la réhabilitation des abattoirs, la réhabilitation des marchés hebdomadaires et locaux, ainsi que l’aménagement et la réhabilitation des hangars, étables et abris des animaux.

Le troisième axe porte sur la reconstitution du capital de production agricole et la relance des filières animales à travers la reconstitution du cheptel (distribution d’animaux d’élevage aux sinistrés), la distribution d’aliments de bétail ainsi que la réalisation de projets d’agriculture solidaire et autres activités génératrices de revenus.