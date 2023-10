Séisme: visite du ministre de l’Agriculture à Taroudant pour constater les dégâts sur le secteur agricole

Mohamed Sadiki, ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, lors de sa visite dans les zones agricoles sinistrées dans la province de Taroudant, le dimanche 1er octobre 2023.

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohamed Sadiki, a effectué, ce dimanche 1er octobre, une visite de terrain à la province de Taroudant touchée par le séisme du 08 septembre 2023, afin de constater les effets du séisme sur le secteur agricole, indique un communiqué du ministère de l’Agriculture.

Accompagné d’une importante délégation de responsables de son ministère, il a également présidé une séance de travail autour du programme d’intervention de son département avec les membres de la Chambre d’Agriculture de la région Souss Massa, représentant les communes territoriales sinistrées.

Visite de pistes rurales endommagées par le séisme

Au niveau de la commune de Tizi N’Test, relevant de la province de Taroudant, Mohamed Sadiki a constaté les dégâts sur la route rurale RR203. Réalisée par la Direction régionale de l’Agriculture du Souss Massa dans le cadre du Fonds de développement agricole, pour un budget de 7,4 millions de dirhams, cette piste a permis le désenclavement de 6 douars, comportant une population de plus de 1.200 personnes.

Dans la même commune, le ministre a constaté les dégâts enregistrés au niveau de deux périmètres de la petite et moyenne hydraulique (PMH) impactés par le séisme, notamment à cause de l’effondrement du sol. Il s’agit d’abord du périmètre d’Aït Oublal-Ighirane, qui s’étend sur une superficie de 15 hectares d’arbres fruitiers, au profit de 66 bénéficiaires, et qui est irriguée par un réseau de séguias et d’ouvrages sur un linéaire de 2.200 ml.

Le deuxième périmètre visité concerne le site d’Agadir Ljamaa-Talborine. Équipé d’un réseau de séguias et d’ouvrages sur un linéaire de 2100 ml, il permet d’irriguer une superficie de 10 hectares d’arbres fruitiers au profit de 66 bénéficiaires.

Au siège de la chambre d’Agriculture à Taroudant, le ministre a présidé une séance de travail autour du programme d’intervention du Département avec les membres de la chambre d’Agriculture représentant les communes territoriales impactées par le séisme.

«Lors de cette rencontre, le ministre a informé les membres de la chambre d’agriculture que tous les services du Département de l’Agriculture, au niveau central et régional, se sont mobilisés dès le jour du séisme pour évaluer les dégâts enregistrés au niveau du secteur agricole, et élaborer un programme d’intervention afin de fournir l’appui nécessaire aux populations touchées, réhabiliter et développer l’activité agricole», souligne-t-on.

Réhabilitation et la construction de pistes agricoles

Le programme d’intervention comprend deux volets : agricole et forestier. Concernant le volet agricole, et pour le premier axe relatif aux infrastructures agricoles, il s’agit de garantir l’accès et désenclaver les exploitations et les parcelles à travers la réhabilitation et la construction de pistes agricoles ainsi que la mise en place des ouvrages anti-érosifs pour lutter contre l’érosion et l’éboulement et les phénomènes de glissement, ainsi que la réhabilitation des infrastructures hydro-agricoles petite et moyenne hydraulique, la réhabilitation des séguias et la création et l’équipement de points d’eau.

Le deuxième concerne les infrastructures économiques agricoles. Il s’agit principalement de l’aménagement, construction et équipement des unités de valorisation et locaux des coopératives, la mise à niveau et la réhabilitation des abattoirs, la réhabilitation des marchés hebdomadaires et locaux ainsi que l’aménagement et réhabilitation des hangars, étables et abris pour animaux.

Quant au troisième axe, il porte sur la reconstitution du capital de production agricole et relance des filières animales à travers la reconstitution du cheptel (distribution d’animaux d’élevage aux sinistrés), la distribution d’aliments de bétail ainsi que la réalisation de projets d’agriculture solidaire et autres activités génératrices de revenus.