Ouarzazate: lancement du programme d’appui aux agriculteurs touchés par le séisme

Cette visite de terrain, qui a mené le ministre et la délégation l’accompagnant dans les communes territoriales d’Aït Zineb et Telouet, a été aussi l’occasion d’initier l’exécution du programme de relance du secteur agricole et d’appui aux agriculteurs touchés.

Au niveau de la vallée d’Ounila, plus précisément au douar Assaka relevant de la commune de Telouet, l’une des plus touchées par le séisme, le ministre a constaté les dégâts occasionnés par le tremblement de terre aux habitations et infrastructures d’irrigation.

Dans cette localité, un tronçon de la Séguia du douar Assaka a été endommagé, impactant l’irrigation des principales cultures. Pour faire face à cette situation, l’Office régional de mise en valeur agricole (ORMVA) d’Ouarzazate a mis en urgence, à la disposition des usagers des eaux agricoles, deux pompes électriques pour sauvegarder le patrimoine arboricole et répondre aux besoins des cultures de la saison.

Les régions montagneuses de la province d'Ouarzazate ont été durement touchées par le séisme. (Le360)

À cette occasion, Mohamed Sadiki s’est informé sur les assolements et les systèmes d’irrigation pratiqués, ainsi que sur les contraintes qui entravent le développement de l’activité agricole dans la vallée d’Ounila. Au niveau du douar Tikirte, relevant de la commune territoriale d’Aït Zineb, où les dégâts occasionnés par le séisme ont été principalement constatés sur les habitations, le ministre s’est arrêté de visu sur les cas de démolition partielle de quelques habitations au douar.

«En exécution des Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, le gouvernement a procédé à la mise en oeuvre d’un programme intégré axé sur l’intervention. Sur le plan agricole, ce programme vise une intervention rapide pour la réhabilitation des infrastructures endommagées ainsi que l’accélération de la mise en œuvre des projets de développement, notamment ceux liés à la production agricole et à l’élevage», a-t-il souligné.

Dans une déclaration aux médias, le ministre a indiqué que les dégâts provoqués par le séisme au niveau de la province d’Ouarzazate concernent notamment des réseaux et tronçons d’irrigation, assurant que son Département mettra tout en œuvre pour une exécution rapide du programme d’intervention gouvernemental.

Le programme d’intervention du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts suite au séisme vise notamment à garantir l’accès et désenclaver les exploitations et les parcelles à travers la réhabilitation et la construction de pistes agricoles ainsi que la mise en place des ouvrages pour lutter contre l’érosion, l’éboulement et les glissements de terrain, la réhabilitation des infrastructures hydro-agricoles, la réhabilitation des Séguias et la création et l’équipement de points d’eau.

Un programme d’appui aux agriculteurs

Selon un communiqué du ministère, ce programme d’appui aux agriculteurs touchés et de relance du secteur agricole vise aussi l’aménagement, la construction et l’équipement des unités de valorisation des coopératives, la mise à niveau et la réhabilitation des abattoirs, la réhabilitation des marchés hebdomadaires et locaux, ainsi que l’aménagement et la réhabilitation des hangars, étables et abris des animaux.

Il concerne également la reconstitution du capital de production agricole et la relance des filières animales à travers la reconstitution du cheptel (distribution d’animaux d’élevage aux sinistrés), la distribution d’aliments de bétail ainsi que la réalisation de projets d’agriculture solidaire et autres activités génératrices de revenus.