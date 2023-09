Direct. Séisme au Maroc: le suivi de la situation au samedi 30 septembre 2023

🔴 11:00 - Le36-EP373. Auteur d’une véritable insanité sur les causes du séisme, Benkirane convoqué par la Brigade

Alors qu’il coule, bon an, mal an, le mandat de trop à la tête du PJD, Abdelilah Benkirane en profite pour vider son stock de frasques. Son dernier tube: le séisme qui a frappé le Maroc est un châtiment divin des transgressions politiques commises dans le pays. La Brigade a cherché à en savoir plus, avant de découvrir que, chez Benkiki, la polémique est une fin en soi et que, pour exister, il n’y a pas de mauvaise pub. Quitte à insulter la mémoire des milliers d’innocentes victimes.

🔴 10:10 - La chronique de Karim Boukhari. Vos fatwas ne passeront plus!

Les islamistes veulent nous ramener en arrière? Profitons-en pour aller de l’avant! Le PJD a récemment publié un communiqué pour expliquer les causes profondes du séisme qui a frappé le Maroc. Dans sa teneur, comme dans sa formulation, ce document est assez incroyable. L’ex-parti préféré des Marocains, qui a dominé la scène politique au moment des «printemps» arabes, impute le séisme à une colère divine, rien d’autre.

