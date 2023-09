Sa solidarité avec le Maroc, ses projets, ses enfants... les confidences de la star libanaise Rami Ayach

Le chanteur libanais Rami Ayach fait preuve de solidarité avec les victimes du séisme d’Al Haouz. Attristé par cet événement tragique, ce grand amoureux du Maroc s’est rendu au centre de transfusion sanguine de Casablanca pour effectuer un don de sang. «C’est un devoir. Toute personne qui aime la Nation arabe et qui souhaite le bien à sa famille et ses proches devrait faire de même», a-t-il confié, interrogé par Le360.

Installé au Maroc, où il a investi dans plusieurs projets touristiques, Rami Ayach manifeste tout son amour pour le Royaume et son peuple. «J’aime profondément le Maroc et ses gens généreux, aimants et très hospitaliers», témoigne-t-il, soulignant qu’il a «une préférence pour Tétouan, Rabat, et Marrakech».

Côté projets, le chanteur libanais révèle qu’il aimerait se lancer dans le cinéma: «J’ai un film déjà écrit. J’espère juste trouver un bon réalisateur, qui a l’œil et qui pourrait mettre en scène le scénario que j’ai dans mes tiroirs depuis longtemps.»

Interrogé sur son influence en tant qu’artiste sur l’avenir de ses enfants, Rami Ayach répond spontanément que son fils Aram est celui qui aime le plus l’art. Et d’ajouter: «Je l’encouragerai bien sûr s’il en manifeste l’envie.»