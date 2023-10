Direct. Séisme au Maroc: le suivi de la situation au dimanche 1er octobre 2023

Les Forces armées royales (FAR) ont déployé deux hôpitaux médico-chirurgicaux de campagne, au niveau de la commune rurale de Mejjat (Chichaoua) et de la commune rurale d’Ighrem (Taroudant).





🔴 10:10 - Ouarzazate: lancement du programme d’appui aux agriculteurs touchés par le séisme

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohamed Sadiki, a effectué samedi une visite dans la province de Ouarzazate pour constater l’ampleur des dégâts du séisme du 8 septembre sur l’activité agricole, les habitations et les infrastructures hydro-agricoles. Cette visite de terrain, qui a mené le ministre et la délégation l’accompagnant dans les communes territoriales d’Aït Zineb et Telouet, a été aussi l’occasion d’initier l’exécution du programme de relance du secteur agricole et d’appui aux agriculteurs touchés.

Lors de la visite de la délégation présidée par le ministre de l'Agriculture, Mohammed Sadiki, dans la province d'Ouarzazate.

Lire aussi : Ouarzazate: lancement du programme d’appui aux agriculteurs touchés par le séisme

Vous pouvez accéder à notre direct du vendredi 29 septembre sur ce lien.