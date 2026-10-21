Economie

Al Barid Bank et MaroApp s’engagent pour les travailleurs indépendants

Lors de la cérémonie de signature de convention entre Al Barid Bank et MaroApp.

Al Barid Bank et MaroApp, acteur du last mile et des services de livraison au Maroc, ont signé un partenariat pour faciliter l’accès aux services financiers pour les livreurs, les préparateurs de commandes et les travailleurs indépendants exerçant sous le statut d’auto-entrepreneur.

Par La Rédaction
Le 21/10/2026 à 17h05

Al Barid Bank, la banque de l’inclusion financière, et MaroApp, acteur du last mile et des services de livraison au Maroc «Kaalix, Livry et Livry Santé», annoncent la signature d’un partenariat visant à faciliter l’accès aux services financiers pour les livreurs, les préparateurs de commandes et les travailleurs indépendants exerçant sous le statut d’auto-entrepreneur.

À travers cette convention, Al Barid Bank et MaroApp unissent leurs expertises pour rapprocher les services financiers des professionnels du secteur de la livraison et favoriser leur accès à des solutions bancaires adaptées à leurs besoins spécifiques, indique la banque dans un communiqué.

Pour Al Barid Bank, cette initiative s’inscrit pleinement dans sa mission d’inclusion financière et sa volonté de rendre les services bancaires accessibles au plus grand nombre. Pour MaroApp, elle traduit un engagement en faveur de l’accompagnement de ses collaborateurs et de la valorisation du capital humain.

Des services bancaires plus accessibles

À cette occasion, Bahia Bennis, directrice du pôle marketing et communication externe du groupe Al Barid Bank, déclare: «L’inclusion financière est un levier essentiel d’autonomie et de progrès social. À travers ce partenariat, Al Barid Bank réaffirme son engagement à rendre les services bancaires plus accessibles et à accompagner les travailleurs indépendants dans le renforcement de leur autonomie financière et leur intégration dans l’économie formelle».

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De son côté, Sofia Amrani, directrice générale déléguée de MaroApp, indique: «Nos livreurs, nos préparateurs de commandes et l’ensemble de nos collaborateurs contribuent chaque jour à la qualité de service que nous apportons à nos clients et partenaires. Parmi eux, de nombreux travailleurs indépendants jouent un rôle essentiel dans notre modèle opérationnel».

«Nous sommes convaincus que notre responsabilité ne se limite pas à leur offrir des opportunités d’activité: elle consiste également à favoriser, avec des partenaires engagés, leur accès à des services susceptibles de renforcer leur autonomie financière. Cette convention constitue une étape concrète dans cette direction», ajoute-t-elle.

À travers ce partenariat, Al Barid Bank et MaroApp réaffirment leur ambition commune de faire de l’inclusion financière un levier de progrès individuel et collectif, au service d’une économie plus inclusive, conclut le communiqué.

Par La Rédaction
Le 21/10/2026 à 17h05
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