Société

Inclusion numérique: à Anamrou, la Fondation Orange Maroc renforce son engagement en faveur de l’éducation

VidéoNouvelle action d’inclusion numérique de la Fondation Orange Maroc. Au sein du village d’Anamrou, dans la province d’Al Haouz, une école et un centre de formation des femmes viennent d’être inaugurés. Cette action est lancée au bénéfice des 600 habitants sur place. La nouvelle école permettra aux enfants du village d’apprendre dans un environnement adapté et pensé pour leur épanouissement.

Par La Rédaction
Le 24/09/2026 à 19h15
#Inclusion numérique#école numérique#Fondation Orange Maroc

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