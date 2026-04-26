Inclusion et  entrepreneuriat: l’INDH redessine les parcours des jeunes à Driouch

Parmi ces parcours inspirants, celui de Noureddine Ben Dammouch illustre parfaitement cette mutation. Jeune diplômé en droit, il a su convertir une idée simple en un projet prometteur dans le domaine des jus naturels. Loin de se résigner à la rareté des opportunités d’emploi, il s’est appuyé sur ses expériences de déplacement en tant que joueur de football pour imaginer un concept qu’il a ensuite adapté à sa ville d’origine.

Son initiative n’aurait toutefois pas vu le jour sans l’accompagnement de la plateforme des jeunes, dispositif clé de l’INDH. Formation, encadrement, appui financier et équipements de base lui ont permis de franchir le cap du lancement. Mais pour lui, le financement ne fait pas tout. «Le succès repose avant tout sur l’effort, la créativité et la persévérance», souligne-t-il.

Dans un registre collectif, la coopérative Aroma, portée par le jeune Jawad Nachrah, témoigne également de cet élan. Axée sur la valorisation des produits du terroir, elle s’est spécialisée dans la production d’amlou, la distillation d’huiles essentielles et médicinales, ainsi que le conditionnement d’herbes et de graines. Grâce à une combinaison de formation spécialisée et de soutien logistique, la coopérative a pu se positionner sur un marché en pleine expansion, porté par la demande croissante pour les produits naturels.

Là encore, l’INDH a joué un rôle déterminant, notamment en fournissant des équipements modernes qui ont permis d’améliorer la qualité de la production et de renforcer la compétitivité. «Les perspectives sont aujourd’hui très encourageantes, avec une demande en constante augmentation», se réjouit le porteur du projet.

Au-delà de ces exemples, les chiffres confirment l’ampleur de cette transformation. Selon Bilal Lagmani, chef du service des programmes d’amélioration du revenu et d’inclusion économique des jeunes à la province de Driouch, la troisième phase de l’INDH s’articule autour du renforcement du capital humain, du soutien à l’entrepreneuriat et de la promotion de l’économie sociale et solidaire. Plus de 476 bénéficiaires ont ainsi profité de formations et d’un accompagnement personnalisé, tandis que plus de 151 projets ont été financés pour une enveloppe globale de 25 millions de dirhams. À cela s’ajoute le lancement de 82 projets coopératifs, mobilisant près de 22 millions de dirhams.

Ces résultats traduisent un changement de paradigme dans la lutte contre le chômage. On passe d’une logique d’assistance à une logique d’autonomisation économique. L’approche se distingue également par son ciblage des populations les plus vulnérables, notamment les jeunes sans emploi ni formation, les femmes en situation précaire et les personnes en situation de handicap, renforçant ainsi sa dimension sociale.