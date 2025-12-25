Comment la Fondation Orange Maroc a fait vibrer les filles de Dar Taliba Amizmiz au rythme de la CAN
VidéoLoin de l’effervescence des stades, c’est au cœur d’Al Haouz que la magie du football a opéré. Grâce à l’initiative «Khatwat Khir» de la Fondation Orange Maroc, les pensionnaires de Dar Taliba Amizmiz ont vécu le coup d’envoi de la CAN dans une ambiance de fête. Entre émotion et ferveur nationale, nous avons partagé le quotidien de ces jeunes filles, transformé le temps d’un match en une véritable fan zone.