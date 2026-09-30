Akdital: chiffre d’affaires en hausse de 21% et résultat net en progression de 20% au S1 2026

Le groupe Akdital poursuit son expansion au Maroc et accélère son développement à l’international. Au 30 juin 2026, il comptait 45 établissements au Maroc, contre 41 en début d’année, pour une capacité totale de 4.864 lits. Le groupe a ainsi ajouté 359 lits à son réseau au cours du premier semestre.

Cette expansion s’est notamment concrétisée par l’ouverture d’Anfa Prime Hospital à Casablanca et de la Clinique internationale d’Inezgane. Le premier établissement constitue le nouveau format «Prime» du groupe, réunissant un hôpital multidisciplinaire, Onco Prime Hospital et Cardio Prime Hospital. Ce modèle associe différentes expertises médicales et des technologies de pointe à un parcours de soins personnalisé, avec un accent particulier sur l’accueil, le confort et l’accompagnement des patients.

Avec son implantation à Inezgane, Akdital renforce parallèlement sa présence dans la région de Souss-Massa. Son réseau couvre désormais 25 villes au Maroc. Le développement du groupe s’accompagne également d’une montée en puissance de la chirurgie robot-assistée. Anfa Prime Hospital a notamment réalisé la première gastrectomie longitudinale robotisée au Maroc et en Afrique, une intervention destinée au traitement chirurgical de l’obésité.

L’activité progresse dans les différentes régions

La croissance à périmètre constant, la montée en charge des établissements récemment ouverts et la contribution des nouvelles implantations ont soutenu l’activité du groupe au premier semestre. Le chiffre d’affaires consolidé s’est ainsi établi à 2,53 milliards de dirhams, en hausse de 21% par rapport à la même période de 2025.

Les deux pôles d’activité contribuent à cette progression. L’oncologie représente désormais 36% du chiffre d’affaires semestriel, contre 31% un an auparavant. Le pôle multidisciplinaire demeure majoritaire, avec une contribution de 64%.

Le nombre d’admissions a, pour sa part, augmenté de 15%, pour atteindre 590.842 prises en charge au cours du semestre. Les établissements situés en dehors de l’axe Casablanca-Rabat représentent 71% des admissions et concentrent 68% de la capacité en lits du groupe.

Cette implantation territoriale concerne également les soins spécialisés. Au premier semestre, le réseau a enregistré 1.546 prises en charge en chirurgie à cœur ouvert, 5.425 pour des dilatations coronaires, 50.904 en chimiothérapie et 7.363 en radiothérapie. Ces soins ont été majoritairement dispensés en dehors de l’axe Casablanca-Rabat. Le réseau a également enregistré 18.580 naissances sur la période.

Lire aussi : T2S Group et AKDITAL signent un contrat cadre pour déployer la chirurgie robot assistée et la téléchirurgie au Maroc

La progression de l’activité s’est traduite par une amélioration des principaux indicateurs financiers. L’EBITDA consolidé a atteint 634 millions de dirhams au premier semestre 2026, en hausse de 19% sur un an.

Le résultat net consolidé s’est établi à 252 millions de dirhams, enregistrant une progression de 20%. La marge nette s’est maintenue à 10%. Le résultat net part du groupe ressort, quant à lui, à 225 millions de dirhams.

Pour accompagner cette croissance, Akdital s’appuie sur 4.186 praticiens partenaires et 10.256 collaborateurs à fin juin 2026, soit 362 collaborateurs supplémentaires depuis le début de l’année.

«Les bons résultats du premier semestre 2026 accompagnent le développement de notre réseau, qui compte désormais 45 établissements au Maroc», souligne Rochdi Talib, président-directeur général d’Akdital.

Le dirigeant met notamment en avant l’ouverture d’Anfa Prime Hospital, un format que le groupe entend déployer dans les grandes villes du Royaume.

875 millions de dirhams d’investissements

Les investissements consolidés réalisés au cours du premier semestre ont atteint 875 millions de dirhams. Ils ont notamment porté sur l’équipement des établissements ouverts au Maroc, l’entretien du réseau existant ainsi que l’avancement des projets à l’international.

À eux seuls, les projets aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite ont mobilisé 477 millions de dirhams, soit près de 55% du total des investissements réalisés sur la période.

Le développement international s’est poursuivi en Arabie saoudite avec la finalisation des travaux de rénovation d’Akdital Hospitals Riyadh Olaya, à Riyad, ainsi que l’avancement de l’acquisition d’une participation majoritaire dans l’hôpital Al Bishri, à La Mecque, désormais dénommé Akdital Makkah Al Mukarramah. À Djeddah, le groupe a également signé un contrat de location de longue durée portant sur l’aménagement, l’équipement et la gestion de l’hôpital Aladwani.

Lire aussi : Akdital affiche 4,4 milliards de dirhams de chiffre d’affaires, en hausse de 49% en 2025

L’endettement net consolidé s’est établi à 4,85 milliards de dirhams au 30 juin 2026, en hausse de 14% par rapport à fin décembre 2025. Au deuxième trimestre, Akdital a réalisé une émission obligataire par placement privé de 300 millions de dirhams. Cette opération porte l’encours obligataire total du groupe à 1,5 milliard de dirhams.

Les ressources mobilisées sont principalement destinées au développement international. Selon le groupe, ces activités devraient progressivement contribuer à la création de valeur à compter du second semestre 2026.

À l’international, Rochdi Talib indique que les projets engagés au cours du semestre «se concrétisent depuis septembre» avec la mise en service des deux premiers hôpitaux du groupe en Arabie saoudite.

Cap sur 59 établissements à l’horizon 2028

Akdital entend poursuivre l’élargissement de son réseau au Maroc tout en accompagnant le démarrage de ses activités internationales. Sur le marché national, les prochaines ouvertures et la montée en charge des établissements récemment inaugurés doivent contribuer à l’élargissement de l’offre de soins.

Le groupe vise, à l’horizon 2028, un réseau de 59 établissements répartis dans plus de 29 villes, pour une capacité supérieure à 6.000 lits. Le déploiement du format «Prime» dans les grandes villes constitue l’un des axes de cette expansion.

En Arabie saoudite, la mise en service, en septembre 2026, des établissements de Riyad et de La Mecque marque le début de l’exploitation du réseau hospitalier du groupe dans le pays. Leur montée en charge doit progressivement contribuer à l’activité dès le second semestre, selon Akdital.

Les projets de Djeddah et de Dubaï se poursuivent parallèlement. Ce développement international bénéficie notamment du partenariat avec Arab Invest, qui a pris une participation de 15% dans le capital d’Akdital International Company, basée à Riyad, afin d’accompagner l’expansion du groupe, notamment sur le marché saoudien, souligne Rochdi Talib.