T2S Group et AKDITAL signent un contrat cadre pour déployer la chirurgie robot assistée et la téléchirurgie au Maroc

Le 23 septembre 2026, T2S Group et le Groupe AKDITAL ont signé un contrat-cadre pour la fourniture, l’installation et la maintenance de plusieurs robots chirurgicaux interconnectés. Ils seront déployés dans plusieurs établissements du réseau AKDITAL. Cet accord concrétise la stratégie de T2S Group, qui vise à accélérer le déploiement de la chirurgie robotisée.

Ce secteur constitue l’un de ses principaux axes de croissance. Le contrat renforce également son carnet de commandes. «Ce contrat-cadre avec AKDITAL illustre la place croissante de la chirurgie robotique dans le développement de T2S Group. Il s’appuie sur plus de trente ans d’expérience dans l’intégration des technologies médicales et sur des équipes capables d’accompagner ces programmes dans la durée, de l’installation à la maintenance. Notre ambition est de contribuer à rendre ces technologies accessibles partout au Maroc, puis sur le continent», déclare Abderraouf Sordo, Président-Directeur Général de T2S Group.

Une chirurgie qui se développe au Maroc

La chirurgie robot assistée se développe dans les établissements de santé marocains, en lien avec l’évolution des pratiques vers des procédures mini invasives. Depuis 2024, T2S Group accompagne cette évolution avec une offre intégrée. Elle couvre la fourniture des robots chirurgicaux, l’installation, la formation des équipes et la maintenance. Le contrat signé avec AKDITAL s’inscrit dans ce cadre.

Un déploiement clé en main porté par T2S Group

Pendant toute la durée du contrat, T2S Group pilotera l’ensemble du programme d’intégration des équipements au bloc opératoire, jusqu’à la maintenance biomédicale. Il assurera la coordination des intervenants, la formation des équipes et la fourniture des dispositifs et instruments nécessaires aux interventions.

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De leur côté, les chirurgiens et les équipes techniques, biomédicales et soignantes du Groupe AKDITAL apporteront leur expertise à la mise en œuvre. Ils veilleront à l’intégration de ces technologies dans la pratique quotidienne et à la sécurité des patients.

La formation constitue un volet structurant du programme. AKDITAL Academy a été inaugurée en septembre 2026 à Casablanca. Une console dédiée y sera installée afin de former les chirurgiens aux gestes et aux protocoles de la chirurgie robot assistée.

Vers la téléchirurgie

À terme, l’interconnexion des robots permettra la réalisation des interventions à distance. Une équipe médicale sera présente auprès du patient, dans le respect des exigences de sécurité et de coordination clinique. Ce déploiement s’inscrira dans la continuité de l’intervention réalisée en mai 2025 entre Casablanca et Laâyoune. Elle avait relié deux établissements du Groupe Akdital.