Le groupe Akdital inaugure «Anfa Prime Hospital», son nouvel établissement de soins à Casablanca

Akdital a récemment procédé à l’ouverture d’«Anfa Prime Hospital» à Casablanca, un établissement qui s’inscrit dans l’extension de son réseau sanitaire dans le pays. Implanté sur le boulevard Ghandi, cet hôpital vient compléter les capacités existantes en matière de soins, dans une ville confrontée à une demande soutenue en infrastructures médicales.

Doté de 191 lits, l’établissement a été conçu pour assurer la prise en charge de différents niveaux de pathologies, y compris les cas complexes. Il comprend notamment 14 salles opératoires équipées de technologies de pointe, une unité de réanimation de 21 boxes, dont une partie dédiée à la néonatologie, ainsi que 54 lits de soins intensifs.

L’hôpital intègre également un pôle dédié à la maternité et à la médecine de la reproduction, avec 29 lits et une structure spécialisée dans la procréation médicalement assistée. En parallèle, un centre d’imagerie médicale doté d’équipements avancés, dont une IRM 3 Tesla et un scanner, ainsi qu’un laboratoire d’analyses et un service d’urgences opérationnel en continu, complètent le dispositif de diagnostic et de prise en charge.

Deux pôles spécialisés structurent l’offre de soins. Le premier, «Onco Prime», est consacré à la prise en charge des pathologies cancéreuses, depuis le diagnostic jusqu’au suivi, avec notamment un accélérateur de radiothérapie et une unité de chimiothérapie en hôpital de jour. Le second, «Cardio Prime», regroupe les activités liées aux maladies cardiovasculaires, incluant cardiologie interventionnelle, rythmologie et chirurgie, avec des équipements dédiés comme des salles de cathétérisme cardiaque.

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L’organisation de l’établissement repose sur une coordination des différents services afin de fluidifier le parcours des patients, avec une prise en charge intégrée entre les spécialités. L’hôpital propose également des circuits d’accueil différenciés et un accompagnement individualisé, dans le cadre d’une organisation visant à simplifier l’accès aux soins.

Avec cette nouvelle ouverture, le groupe Akdital poursuit le développement de son réseau, qui compte désormais plusieurs dizaines d’établissements à travers le Royaume. Introduit en bourse en 2022, le groupe opère aujourd’hui dans plusieurs villes marocaines, avec l’objectif de renforcer les capacités du secteur privé de la santé.