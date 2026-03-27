Akdital affiche 4,4 milliards de dirhams de chiffre d’affaires, en hausse de 49% en 2025

La performance du groupe Akdital s’ancre d’abord dans une stratégie d’expansion territoriale méthodique, concrétisée en 2025 par l’ouverture de huit nouveaux établissements à Guelmim, Laâyoune, Nador, Oujda et Rabat, portant le réseau à 41 structures réparties dans 24 villes. Une telle progression permet à Akdital d’être désormais présent dans l’ensemble des 12 régions administratives du Royaume, matérialisant un changement de paramètre dans sa couverture sanitaire.

Cette densification du réseau se traduit directement par un renforcement des capacités, avec 4.505 lits opérationnels, dont 799 créés sur l’exercice, indique communiqué publié. La montée en charge s’accompagne d’un effort de normalisation des standards médicaux, illustré par l’accréditation Qmentum Platine obtenue par deux établissements à Casablanca, positionnant le groupe sur les référentiels internationaux les plus exigeants.

Le déploiement territorial a produit un effet direct sur le volume et la structure de l’activité. Akdital indique avoir pris en charge 566.077 patients en 2025, soit une hausse de 60% en un an. La répartition géographique de cette activité marque une inflexion notable, avec 62% des patients traités hors de l’axe Casablanca-Rabat, ce qui traduit une diffusion effective de l’offre de soins vers les régions.

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Ce basculement territorial se vérifie dans les segments médicaux à forte intensité technique. Les chirurgies cardiovasculaires atteignent 3.323 actes, dont 53% réalisés en région, tandis que les dilatations coronaires s’élèvent à 10.095, dont 72% hors des grands pôles urbains. L’oncologie suit la même trajectoire avec 22.768 patients pris en charge, dont 66% en dehors de Casablanca et Rabat .

Le même mouvement s’observe sur l’activité obstétricale, avec 31.217 naissances enregistrées, représentant 5,8% des naissances nationales contre 2,8% une année auparavant. L’ensemble de ces indicateurs confirme que l’expansion du réseau ne se limite pas à un accroissement de capacité, mais modifie en profondeur la géographie de l’offre de soins privée.

Une croissance portée par l’effet volume et périmètre

Dans le prolongement de cette dynamique opérationnelle, les performances financières reflètent un double effet d’expansion du périmètre et d’intensification de l’activité. Le chiffre d’affaires consolidé atteint 4.413 millions de dirhams en 2025, en hausse de 49% par rapport à 2024. Le communiqué précise que cette évolution repose à la fois sur l’intégration des établissements ouverts en 2024 et 2025 et sur la progression du périmètre historique.

La structure de cette croissance reste équilibrée entre les deux pôles du groupe, le multidisciplinaire et l’oncologie, chacun enregistrant une progression de 51%. Cette configuration traduit une diversification effective des sources de revenus et limite la dépendance à un segment unique.

La rentabilité opérationnelle suit une trajectoire robuste malgré l’intensité du programme d’expansion. L’EBITDA s’établit à 1.214 millions de dirhams, en hausse de 45%, avec une marge de 27,5%, en léger ajustement sous l’effet de la montée en charge des nouvelles structures. Le résultat net consolidé atteint 494 millions de dirhams (+42%), pour une marge nette de 11,2%, tandis que le résultat net part du groupe s’élève à 444 millions de dirhams.

Selon son communiqué, la croissance observée s’appuie sur un effort d’investissement significatif, avec 2.221 millions de dirhams engagés en 2025, en progression de 17%. Ces investissements couvrent à la fois l’équipement des nouveaux établissements, la modernisation des infrastructures existantes et la préparation des futures implantations, consolidant ainsi la base productive du groupe.

Parallèlement, 589 millions de dirhams sont alloués aux projets internationaux, notamment à Dubaï et Riyad, signalant une inflexion stratégique vers des marchés extérieurs. Cette phase d’expansion s’accompagne d’un recours accru au financement, avec un endettement net consolidé atteignant 4.268 millions de dirhams à fin 2025, contre 1.753 millions un an plus tôt.

Le communiqué précise que cette évolution intègre une émission obligataire de 1,2 milliard de dirhams, destinée à soutenir l’expansion internationale et à diversifier les sources de financement, traduisant une structuration financière alignée sur la trajectoire de croissance.

L’international comme nouveau relais stratégique

La stratégie du groupe franchit ainsi une étape structurante avec l’engagement de ses premiers projets à l’international. Des développements sont en cours aux Émirats arabes unis, tandis qu’en Arabie saoudite, Akdital a finalisé l’acquisition d’un établissement à Riyad et engagé de nouvelles opérations, notamment à La Mecque. En Tunisie, un accord a été signé pour l’acquisition de 100% d’un groupe hospitalier, marquant une première implantation en Afrique du Nord.

Le président-directeur général, Rochdi Talib, souligne que «cette année marque le début d’un nouveau chapitre, celui de notre développement international», après la consolidation du réseau national. Les opérations engagées restent soumises aux autorisations réglementaires attendues au premier semestre 2026, introduisant un calendrier progressif dans l’exécution de cette stratégie.

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La trajectoire engagée prolonge à la fois l’expansion nationale et l’ouverture internationale. Plusieurs ouvertures sont prévues au Maroc à horizon 2028, notamment à Inzegane, Al Hoceima, Khémisset, Taza et Larache, ainsi que le développement de formats hospitaliers spécifiques dans les grandes villes.

En parallèle, la phase d’exécution des projets internationaux s’appuie sur des équipes locales dédiées. L’enjeu réside désormais dans la capacité du groupe à soutenir un rythme d’investissement élevé tout en préservant ses équilibres financiers et opérationnels, dans un environnement marqué par l’intensité capitalistique du secteur de la santé privée.