Akdital rachète Taoufik Hospitals Group en Tunisie pour 90 millions de dollars

Fondé en 2014, Taoufik Hospitals Group (THG) opère à travers quatre établissements hospitaliers privés situés en Tunisie, totalisant une capacité litière de plus 600 lits dont 100 lits de réanimation.

THG s’appuie sur plus de 1.600 collaborateurs et un réseau de plus de 500 médecins partenaires. Chacun de ses établissements est positionné comme un centre d’excellence, couvrant notamment l’oncologie, la neurologie, la rééducation fonctionnelle, la traumatologie, la cardiologie interventionnelle ainsi qu’une offre multidisciplinaire complète. Ils accueillent une patientèle locale et internationale, notamment en provenance des pays voisins et d’Afrique subsaharienne.

Le groupe tunisien a réalisé en 2024 des performances solides avec un chiffre d’affaires consolidé de plus de 45 millions de dollars, et une marge d’EBITDA et une marge nette respectivement de 35% et 13%. Les guidances 2025 font ressortir une croissance d’environ +15% tirée notamment par l’évolution de l’activité d’oncologie.

Le modèle de THG repose sur des standards élevés en matière de qualité de prise en charge et de sécurité des soins, comme en témoignent ses accréditations internationales et locales (HAS, INEAS).

Cette acquisition s’inscrit dans une logique de complémentarité entre les deux groupes, tant en matière d’expertises médicales que de modèles organisationnels. Elle vise à créer une plateforme d’échanges de compétences et de savoir-faire opérationnel, tout en favorisant la mobilité et le développement des talents. Elle ouvre également des perspectives de coopération médicale renforcée.

Après ses premières implantations au Moyen-Orient, à travers l’hôpital Abdul Rahman Al Mishari à Riyad et l’hôpital Bishri à La Mecque, cette opération marque la première implantation d’Akdital en Afrique du Nord en dehors du Maroc. À travers cette opération, le groupe affirme son ambition de bâtir une plateforme régionale de croissance, fondée sur l’excellence médicale, le développement des compétences.