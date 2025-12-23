Economie

Akdital rachète Taoufik Hospitals Group en Tunisie pour 90 millions de dollars

Un établissement du Taoufik Hospitals Group (THG).

Dans un communiqué, Akdital annonce avoir signé un protocole d’accord portant sur l’acquisition de 100% du capital de Taoufik Hospitals Group (THG), pour une valeur totale de 90 M USD. La finalisation de cette opération demeure conditionnée à l’obtention des autorisations réglementaires usuelles.

Par La Rédaction
Le 23/12/2025 à 10h26

Fondé en 2014, Taoufik Hospitals Group (THG) opère à travers quatre établissements hospitaliers privés situés en Tunisie, totalisant une capacité litière de plus 600 lits dont 100 lits de réanimation.

THG s’appuie sur plus de 1.600 collaborateurs et un réseau de plus de 500 médecins partenaires. Chacun de ses établissements est positionné comme un centre d’excellence, couvrant notamment l’oncologie, la neurologie, la rééducation fonctionnelle, la traumatologie, la cardiologie interventionnelle ainsi qu’une offre multidisciplinaire complète. Ils accueillent une patientèle locale et internationale, notamment en provenance des pays voisins et d’Afrique subsaharienne.

Le groupe tunisien a réalisé en 2024 des performances solides avec un chiffre d’affaires consolidé de plus de 45 millions de dollars, et une marge d’EBITDA et une marge nette respectivement de 35% et 13%. Les guidances 2025 font ressortir une croissance d’environ +15% tirée notamment par l’évolution de l’activité d’oncologie.

Lire aussi : Akdital annonce l’acquisition d’un hôpital privé au cœur de La Mecque

Le modèle de THG repose sur des standards élevés en matière de qualité de prise en charge et de sécurité des soins, comme en témoignent ses accréditations internationales et locales (HAS, INEAS).

Cette acquisition s’inscrit dans une logique de complémentarité entre les deux groupes, tant en matière d’expertises médicales que de modèles organisationnels. Elle vise à créer une plateforme d’échanges de compétences et de savoir-faire opérationnel, tout en favorisant la mobilité et le développement des talents. Elle ouvre également des perspectives de coopération médicale renforcée.

Après ses premières implantations au Moyen-Orient, à travers l’hôpital Abdul Rahman Al Mishari à Riyad et l’hôpital Bishri à La Mecque, cette opération marque la première implantation d’Akdital en Afrique du Nord en dehors du Maroc. À travers cette opération, le groupe affirme son ambition de bâtir une plateforme régionale de croissance, fondée sur l’excellence médicale, le développement des compétences.

#Akdital#Maroc#Tunisie#Clinique#Santé

Akdital annonce l’acquisition d’un hôpital privé au cœur de La Mecque

Santé: le groupe Akdital dément formellement bénéficier de fonds publics

La stratégie internationale du groupe Akdital expliquée par son management

Akdital renforce l’offre de soins dans l’Oriental avec trois nouveaux hôpitaux à Oujda et Nador

