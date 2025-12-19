Akdital annonce l’acquisition d’un hôpital privé au cœur de La Mecque

Akdital poursuit son déploiement en Arabie saoudite. Après Riyad, le groupe se positionne à La Mecque, où il a signé un mémorandum d’entente en vue de l’acquisition majoritaire de l’Hôpital Bishri. Une opération qui reste soumise à la réalisation des conditions réglementaires et opérationnelles requises dans les prochaines semaines, apprend-on d’un communiqué du groupe.

Implanté au cœur de la Ville Sainte, l’Hôpital Bishri est opérationnel depuis deux ans. L’établissement s’est progressivement imposé comme une structure de soins de référence dans un environnement caractérisé par une forte demande sanitaire, liée à la densité urbaine et à l’afflux saisonnier de pèlerins.

Lire aussi : Le Marocain Akdital s’exporte en Arabie saoudite

D’une capacité de 120 lits, l’hôpital propose une offre de soins pluridisciplinaire. Les spécialités prises en charge incluent notamment la cardiologie, la cardiologie interventionnelle et la chirurgie générale. L’établissement dispose par ailleurs d’un service de réanimation ainsi que d’un plateau de radiologie complet, lui permettant d’assurer une prise en charge médicale diversifiée.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme de développement d’Akdital dans la région du Golfe, et plus largement en Arabie saoudite. Elle intervient après l’acquisition de l’Hôpital Al Mishari à Riyad, désormais exploité sous l’enseigne Akdital Riyadh Olaya.

Une offre hospitalière appelée à se renforcer

À travers cette acquisition, Akdital entend accompagner la dynamique engagée par l’Arabie saoudite dans le secteur de la santé, en contribuant au renforcement de l’offre hospitalière, à l’amélioration des standards de prise en charge et à la modernisation progressive des infrastructures sanitaires, dans le respect du cadre réglementaire en vigueur.

Cette opération s’inscrit aussi dans le déploiement graduel du groupe en Arabie saoudite et traduit sa volonté de s’ancrer durablement dans l’écosystème régional de la santé.

Acteur majeur de la santé privée au Maroc, Akdital exploite 41 établissements répartis dans 24 villes, pour une capacité globale de 4.111 lits. Le groupe s’appuie sur près de 10.000 professionnels de santé. Introduit à la Bourse de Casablanca en décembre 2022 sous le symbole AKT, le groupe poursuit le déploiement progressif de son réseau, au Maroc comme à l’international.