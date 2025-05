Une première au Maroc: Akdital réalise une opération chirurgicale à distance entre Casablanca et Laâyoune

Le Groupe Akdital annonce le succès de la première chirurgie à distance (téléchirurgie) au Maroc entre deux de ses établissements à Casablanca et Laâyoune.

Le Groupe Akdital vient d’accomplir une prouesse médicale sans précédent au Maroc en réussissant la première intervention chirurgicale à distance entre deux de ses établissements, situés à plus de 1.100 kilomètres l’un de l’autre. Cette avancée majeure, rendue possible grâce à une combinaison de technologies de pointe et d’expertise humaine, marque un tournant dans l’accès aux soins spécialisés dans les régions éloignées du Royaume.

Ce vendredi 2 mai, Adil Ouzzane, chirurgien urologue renommé et président de la Société marocaine de chirurgie robotique (MSRS), a réalisé avec succès une prostatectomie radicale assistée par robot depuis le Centre international d’oncologie de Casablanca (CIOC).

Le patient, un homme de 52 ans pris en charge à la Polyclinique internationale de Laâyoune (PIL), a subi cette intervention complexe à distance sous la supervision attentive de Adil Ouzzane. Selon le communiqué du groupe, le patient se porte bien et devrait quitter l’établissement dans les plus brefs délais.

Pour permettre cette opération inédite, Akdital a déployé des moyens technologiques exceptionnels. Les deux établissements concernés ont été équipés de robots chirurgicaux de dernière génération, offrant au chirurgien une précision et une amplitude de mouvement inégalées.

La connectivité entre les deux sites a constitué un autre défi majeur. La Direction des systèmes d’information du groupe a mis en place une architecture réseau à haute disponibilité garantissant un temps de réponse minimal de 20 millisecondes. Cette performance a été rendue possible grâce à la technologie SD-WAN, avec deux accès redondants: une liaison par fibre optique et une connexion sans fil par faisceau hertzien.

Une équipe médicale mobilisée

L’opération s’est déroulée sous haute surveillance médicale. À Laâyoune, le patient était entouré du Younes Tibari et de Adil Mellouki, tous deux chirurgiens urologues prêts à intervenir en cas de nécessité. Khalid Azizi, médecin réanimateur et directeur médical de la PIL, a supervisé personnellement le volet anesthésique de l’intervention. Une équipe paramédicale expérimentée, placée sous la responsabilité de Siham Bouhtouri, directrice des soins du groupe Akdital, complétait ce dispositif médical de haut niveau.

Adil Ouzzane n’a pas caché son émotion après cette réussite: «Notre patient se porte bien, et c’est ce qui compte avant tout. Je suis particulièrement fier d’avoir réalisé cette première au Maroc. Qu’un médecin à Casablanca puisse opérer son patient à Laâyoune était, il n’y a pas si longtemps, inimaginable. Aujourd’hui, c’est devenu une réalité.»

Rochdi Talib, PDG du Groupe Akdital, a quant à lui souligné la portée symbolique de cette avancée: «J’ai toujours rêvé que mes concitoyens marocains, même dans les zones les plus éloignées, puissent bénéficier des compétences de nos experts installés dans les grandes villes. Aujourd’hui, nous l’avons réalisé, et nous en sommes fiers. Cela ouvre la voie à une véritable décentralisation des soins de haute technologie pour tous, partout au Maroc.»

Cette première nationale positionne le Maroc à l’avant-garde de l’innovation médicale en Afrique. Elle concrétise la vision d’Akdital qui vise à démocratiser l’accès aux soins de pointe tout en réduisant les inégalités territoriales en matière de santé. Cette réussite ouvre la porte à de nombreuses applications futures, promettant de rapprocher l’excellence médicale de tous les citoyens marocains, quelle que soit leur localisation géographique.