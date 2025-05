Akdital inaugure la Polyclinique internationale de Laâyoune

Laâyoune vient de franchir un nouveau cap en matière d’offre de soins avec l’inauguration de la Polyclinique internationale Laâyoune. Cet établissement multidisciplinaire a été officiellement ouvert en présence du wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, et du président-directeur général du Groupe Akdital, opérateur privé majeur dans le secteur de la santé au Maroc.

Avec cette nouvelle ouverture, le Groupe Akdital renforce son engagement pour un accès équitable et moderne aux soins de santé dans toutes les régions du Royaume, en particulier dans les zones éloignées des grands centres urbains. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une stratégie nationale de modernisation et de déconcentration de l’offre médicale.

Dotée d’une capacité de 210 lits, la Polyclinique internationale Laâyoune propose une offre médicale intégrée couvrant les principales spécialités: médecine générale, chirurgie, oncologie, gynécologie-obstétrique, pédiatrie, réanimation et urgences.

L’établissement dispose notamment d’un pôle de réanimation ultramoderne avec 18 box pour la réanimation polyvalente, 10 couveuses pour la réanimation néonatale, et une unité de soins intensifs de 15 lits. La santé de la mère et de l’enfant y est particulièrement valorisée, avec un service dédié de 23 lits et une nurserie pour une prise en charge complète de la maternité.

La Polyclinique internationale Laâyoune marque une première dans la région en introduisant la chirurgie robotique, offrant ainsi des interventions de haute précision avec un temps de récupération réduit. Elle est également équipée de cinq blocs opératoires ultramodernes, dont une unité technique d’accouchement, trois salles d’endoscopie, et une salle de réveil post-opératoire avec 15 lits.

Lire aussi : Santé: le groupe Akdital inaugure son nouvel hôpital à Guelmim

Une unité de cardiologie interventionnelle, dotée d’une salle de cathétérisme et d’une salle d’épreuves d’effort, renforce les capacités de prise en charge des maladies cardiovasculaires et neurovasculaires.

Urgences, imagerie, analyses et dialyse : une prise en charge 360°

Accessible 24h/24 et 7j/7, le service des urgences comprend 17 lits pour une réponse rapide aux situations critiques. Un centre de dialyse de 17 postes assure la prise en charge des insuffisants rénaux dans un cadre confortable.

L’imagerie médicale, disponible en continu, comprend une IRM, un scanner, des équipements de radiologie standard, échographie et mammographie. Les examens sont interprétés sur place par des radiologues, garantissant une prise en charge immédiate. Le laboratoire d’analyses médicales, lui aussi accessible 24h/24, est doté d’équipements de dernière génération pour des analyses en biochimie, hématologie, microbiologie et immunologie.

Un centre d’oncologie de référence au service des patients du Sud

Véritable pierre angulaire de la nouvelle structure, le centre d’oncologie intégré prend en charge l’ensemble du parcours de soins des patients atteints de cancer. Il comprend un hôpital de jour avec 50 fauteuils de chimiothérapie, une unité de radiothérapie équipée d’un accélérateur linéaire de dernière génération et d’un scanner dosimétrique, garantissant qualité, sécurité et proximité des soins pour les patients de la région.

Le Groupe Akdital, un acteur clé du paysage sanitaire marocain

Leader du secteur privé de la santé au Maroc, le Groupe Akdital compte aujourd’hui plus de 4.100 lits à travers 36 établissements répartis dans 21 villes. Avec une équipe de plus de 7.500 professionnels, il poursuit son ambition de transformer durablement le système de santé marocain en misant sur l’innovation, la qualité des soins, et la proximité.

Coté à la Bourse de Casablanca depuis décembre 2022, le Groupe inscrit ses actions dans une dynamique de développement territorial, contribuant ainsi à renforcer l’équité et l’excellence du système de santé national.