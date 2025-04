Santé: le groupe Akdital inaugure son nouvel hôpital à Guelmim

Guelmim-Oued Noun a franchi un cap décisif dans son infrastructure de santé avec l’ouverture de l’Hôpital privé Guelmim, un établissement multidisciplinaire révolutionnaire représentant un investissement de 250 millions de dirhams. Cette nouvelle clinique, initiée par le groupe Akdital, cherche à compléter et enrichir l’offre de soins existante dans la région, éliminant ainsi le besoin de déplacements vers les grandes villes pour des traitements spécialisés.

L’inauguration s’est déroulée en présence de Mohamed Najem Abhai, wali de la région de Guelmim-Oued Noun et gouverneur de la province de Guelmim, de Mbarka Bouaida, présidente du Conseil de la région de Guelmim-Oued Noun, et du Dr. Rochdi Talib, président-directeur général du Groupe Akdital.

Doté de 126 lits et de 8 blocs opératoires ultramodernes, l’Hôpital privé Guelmim offre une gamme complète de soins médicaux et chirurgicaux avancés. «Cette nouvelle infrastructure répond à un besoin crucial pour la population locale en matière de santé», déclare Dr Zakaria Jawad, anesthésiste-réanimateur et vice-président d’Akdital. «Elle introduit des services essentiels jusqu’alors inaccessibles ici, comme le pôle de cathétérisme cardiaque et le centre d’oncologie intégré», ajoute-t-il.

Le pôle de cathétérisme cardiaque, essentiel pour les urgences cardiovasculaires, et le centre d’oncologie avec services de radiothérapie et de chimiothérapie de pointe sont parmi les plus avancés et les plus significatifs de cette nouvelle clinique. «Le pôle de cathétérisme cardiaque est crucial pour la prise en charge rapide des patients atteints d’infarctus du myocarde», explique Zakaria Jawad. «Quant au centre d’oncologie, il offre une plateforme complète pour le traitement du cancer, incluant des équipements de dernière génération pour la radiothérapie et la chimiothérapie», continue-t-il.

L’Hôpital privé Guelmim se distingue également par son unité de réanimation équipée selon les normes internationales, son service de réanimation néonatale, et son centre de maternité moderne. «Ces services opèrent 24/7, assurant une prise en charge continue et efficace», confirme le responsable. De plus, un laboratoire d’analyses médicales avancé et un service d’imagerie complet, incluant IRM, scanner et échographie, complètent l’offre de soins pour une gestion optimale des diagnostics et des traitements.

L’impact de cette nouvelle infrastructure va au-delà des équipements, elle introduit une gestion digitale des données médicales, assurant un accès sécurisé et rapide aux informations critiques des patients. «La digitalisation des données médicales améliore significativement la coordination des soins et la réactivité des équipes médicales», souligne-t-il.

L’Hôpital privé Guelmim représente un pas en avant décisif dans l’amélioration de l’accès aux soins spécialisés pour la population de Guelmim-Oued Noun. Son ouverture marque un engagement fort du groupe Akdital envers l’excellence des soins de santé dans la région, promettant un parcours patient personnalisé et de haute qualité.