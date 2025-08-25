Akdital renforce l’offre de soins dans l’Oriental avec trois nouveaux hôpitaux à Oujda et Nador

La réception de l'Hôpital privé de Nador, dans la région de l'Oriental.

Le paysage sanitaire de la région de l’Oriental connaît une transformation majeure. Le Groupe Akdital vient d’y inaugurer trois nouveaux établissements hospitaliers: un hôpital privé et un centre international d’oncologie à Oujda, ainsi qu’un hôpital multidisciplinaire et oncologique à Nador.

Avec une capacité totale de 298 lits, ces infrastructures renforcent considérablement l’offre de soins dans une région longtemps marquée par un déficit en équipements médicaux de pointe.

À Oujda, l’Hôpital privé, doté de 121 lits, a été conçu pour couvrir l’ensemble des spécialités médicales et chirurgicales, il dispose d’unités modernes de réanimation, de soins intensifs, de maternité et d’urgences, mais aussi d’un pôle de cardiologie interventionnelle équipé pour la prise en charge des pathologies cardiovasculaires et neurovasculaires.

Le plateau technique intègre les équipements les plus récents en matière d’imagerie médicale, garantissant aux patients une prise en charge complète.

Toujours dans la même ville, le Centre international d’oncologie vient compléter l’offre en se consacrant exclusivement à la lutte contre le cancer. Avec ses unités de soins intensifs et de chimiothérapie, ses équipements de radiothérapie et son centre de médecine nucléaire, il positionne Oujda comme un pôle régional pour le traitement des cancers.

À Nador, Akdital inaugure le premier hôpital privé doté d’un centre d’oncologie et de médecine nucléaire. Avec ses 144 lits, cet établissement multidisciplinaire est conçu selon les standards internationaux les plus exigeants.

Il intègre également un centre d’oncologie complet combinant chimiothérapie, radiothérapie et médecine nucléaire. Une première dans la province, qui permettra une prise en charge locale et moderne des pathologies cancéreuses, sans nécessité de transfert vers d’autres villes.

En s’implantant dans l’Oriental, le groupe confirme sa stratégie d’expansion territoriale. Présent désormais dans les 12 régions du Royaume, il compte plus de 4.500 lits répartis dans 41 établissements, mobilisant une équipe de plus de 8.700 professionnels de santé.