Groupe Akdital: le chiffre d’affaires consolidé en hausse de 54% à fin mars 2025

Le groupe Akdital poursuit sa forte dynamique, affichant des indicateurs d’activités en nette amélioration au premier trimestre de l’année en cours.

Maintenant un périmètre d’exploitation stable par rapport à la fin de 2024, avec 33 établissements en activité totalisant 3.706 lits, le leader du secteur privé de la santé au Maroc a enregistré une solide progression de son chiffre d’affaires consolidé, qui s’établit à 940 millions de dirhams (MDH), en hausse de 54% par rapport à fin mars 2024.

«Cette performance confirme la bonne orientation du modèle Akdital, portée à la fois par la dynamique de ses établissements historiques et par la montée en puissance des cliniques ouvertes en 2023 et 2024», a indiqué le groupe dans un communiqué.

Cette croissance s’appuie notamment, a-t-il expliqué, sur la contribution des établissements ouverts en 2024, d’un montant dépassant les 200 MDH au premier trimestre 2025, et la montée en puissance continue des périmètres antérieurs à 2024.

Au cours du premier trimestre 2025, Akdital a investi 135 MDH, «en ligne avec la poursuite de son programme de développement», a-t-il noté. Les investissements ont porté principalement sur l’équipement complémentaire des établissements inaugurés en 2024 et l’avancement des projets en cours de réalisation.

12 ouvertures programmées en 2025

En ce qui concerne l’endettement net d’Akdital, il s’établit à 2,01 milliards de dirhams à fin mars dernier, contre 1,75 milliards à fin décembre 2024, en progression de 15 % sur le trimestre. «Cette hausse s’inscrit dans le cadre du financement des projets de développement en cours, en particulier ceux liés à l’extension du réseau», a-t-il expliqué.

En termes de perspectives, le groupe poursuit sa dynamique d’expansion avec l’ambition de renforcer davantage sa présence à l’échelle nationale. Ainsi, fait-il savoir, 12 ouvertures sont programmées en 2025, avec des inaugurations prévues dès le deuxième trimestre.

«Inscrit dans une stratégie de croissance soutenue, Akdital vise, à l’horizon 2027, un réseau de plus de 62 établissements répartis dans plus de 32 villes à travers le Royaume, portant sa capacité d’accueil à plus de 6.200 lits», ajoute-t-il.