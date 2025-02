Akdital: le chiffre d’affaires en hausse de 55% en 2024

Akdital a poursuivi son expansion en ouvrant 8 nouveaux établissements de santé au quatrième trimestre 2024, dans les villes d’Errachidia, Taroudant, Kénitra (2), Benguerir et Meknès (2). Cette extension permet au groupe de renforcer sa couverture sanitaire dans six régions du Maroc, avec 877 lits supplémentaires, portant sa capacité totale à 3.706 lits répartis sur 33 établissements.

Au dernier trimestre 2024, Akdital a réalisé un chiffre d’affaires de 936 millions de dirhams (MDH), en progression de 61% par rapport au quatrième trimestre 2023. L’exercice se clôture avec un chiffre d’affaires cumulé de 2.954 MDH, affichant une croissance de 55% par rapport à 2023. Cette performance s’explique par:

- L’impact positif des 12 établissements inaugurés en 2024, qui ont généré 298 MDH de chiffre d’affaires.

- La forte progression des établissements ouverts en 2022 et 2023 avec 619 MDH de chiffre d’affaires additionnels soit une hausse de 70%.

- Le dynamisme des cliniques historiques de Casablanca et d’El Jadida (périmètre 2021 et antérieur) avec une contribution de 127 MDH, soit une augmentation de 12%.

Investissements

En 2024, Akdital a augmenté ses investissements de 64% par rapport à l’année précédente, afin de soutenir son expansion à travers l’équipement des établissements inaugurés en 2024 et les futures implantations prévues en 2025 à Oujda, Rabat, Nador et Guelmim.

Endettement net

Pour accompagner son expansion, Akdital a vu son endettement net progresser de 50% en 2024, passant de 1.249 MDH à 1.872 MDH. Cette évolution reflète les investissements engagés pour l’ouverture des nouveaux établissements du quatrième trimestre 2023 et durant l’année 2024 et le tirage des dettes y afférentes, les engagements auprès des fournisseurs d’immobilisations relatifs aux projets en cours ainsi que le renouvellement des infrastructures existantes.

Changement du périmètre de consolidation

Au cours du quatrième trimestre 2024, le groupe a élargi son périmètre de consolidation pour y inclure les entités nouvellement créées, à savoir, Anfa Prime Hospital et Cardio Prime Hospital, consolidées par intégration globale.

Perspectives

Akdital poursuivra son développement en 2025 avec l’ouverture de nouveaux établissements, situés à Casablanca, Laâyoune, Guelmim, Inzegane, Rabat, Nador et à Oujda. Fort du renforcement de sa structure financière grâce à l’augmentation de capital réalisée en juillet 2024, le groupe ambitionne d’accélérer son développement et de porter son réseau à plus de 54 établissements dans plus de 30 villes d’ici 2026, avec une capacité litière atteignant 5.700 lits.