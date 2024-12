Santé: le groupe Akdital inaugure le Centre international d’oncologie de Benguérir

Le groupe Akdital poursuit le déploiement de sa stratégie d’expansion sur le territoire national. Le leader du secteur privé de la santé au Maroc a ainsi inauguré le Centre international d’oncologie de Benguérir, situé au sein de la Health Care City, la future cité de la santé, en plein cœur de la ville et adossé à l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P).

Ce centre «ultramoderne», qui a nécessité un investissement total de 226 millions de dirhams, est dédié à la prise en charge complète des patients atteints de cancer, avec des équipements à la pointe de la technologie et un environnement propice à des soins de qualité, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Doté d’une capacité de 81 lits d’hospitalisation et employant plus de 160 collaborateurs, le centre offre une prise en charge complète et spécialisée des patients nécessitant des soins oncologiques, ajoute-t-il. Il est équipé d’un accélérateur de radiothérapie, garantissant des traitements ciblés et personnalisés, poursuit-il. Il dispose également de 23 fauteuils de chimiothérapie, permettant d’administrer des traitements dans un environnement confortable et moderne, est-il noté.

Lire aussi : Akdital inaugure l’Hôpital international et le Centre d’oncologie de Kénitra

Cette nouvelle infrastructure hospitalière dispose d’un pôle de médecine nucléaire comprenant un Pet Scan, essentiel pour un diagnostic de précision des pathologies oncologiques, ainsi qu’une gamma caméra pour réaliser des examens de scintigraphie osseuse, selon la même source. Ce pôle inclut également des installations pour les traitements par iode radioactif, permettant de traiter efficacement les cancers thyroïdiens et d’autres affections spécifiques.

Pour les soins chirurgicaux, le centre est doté de 6 blocs opératoires modernes, adaptés à la réalisation d’interventions complexes, est-il relevé. De plus, 18 lits en unité de soins intensifs sont disponibles pour assurer une surveillance et des soins post-opératoires intensifs. Le centre comprend également 8 box de réanimation pour une prise en charge rapide et efficace des situations critiques.

Le Centre international d’oncologie de Benguérir a été conçu pour offrir un parcours de soins fluide, de l’admission à la sortie, souligne le groupe. Chaque patient bénéficie d’un accueil personnalisé et d’une orientation claire vers le service approprié, explique-t-il.

Un pôle régional d’excellence en matière de santé

Le centre est équipé d’un laboratoire d’analyses médicales moderne, offrant une large gamme de tests, et d’un service de radiologie complet, comprenant des équipements avancés tels que l’IRM, le scanner, la mammographie, radiographie et échographie, permettant un diagnostic précis pour le suivi des pathologies, la planification des traitements et le suivi post-traitement, fait-il savoir.

De plus, un service d’urgence est disponible 24h/24 et 7j/7, garantissant une prise en charge immédiate des situations critiques. La gestion des données médicales est digitalisée et centralisée, assurant un accès instantané et sécurisé aux informations. Ce qui permet une coordination fluide et efficace entre les différentes équipes médicales, garantissant une prise en charge optimale pour chaque patient.

«Le Centre International d’Oncologie de Benguérir, intégré dans la Health Care City, s’inscrit dans une initiative visant à faire de Benguérir un pôle régional d’excellence en matière de santé, de recherche et d’innovation. Ce projet bénéficie de la proximité avec l’UM6P, un moteur d’innovation, contribuant ainsi au développement de solutions de santé de haute qualité pour la région», conclut le groupe Akdital.