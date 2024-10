Le groupe Akdital inaugure sa Clinique internationale de Taroudant

Le groupe Akdital, sous la direction de Rochdi Talib, poursuit son engagement pour la modernisation du secteur de la santé au Maroc avec l’inauguration de la Clinique internationale de Taroudant. Située dans la ville de Taroudant, cette nouvelle infrastructure multidisciplinaire a été réalisée grâce à un investissement de 266 millions de dirhams et dispose de 153 lits.

Une clinique multidisciplinaire répondant aux standards internationaux

Cette clinique propose une large gamme de spécialités médicales et chirurgicales, offrant ainsi aux habitants de Taroudant et ses environs un accès à des soins de qualité sans nécessiter de déplacements vers de plus grandes villes. Les installations répondent aux normes internationales en matière d’hygiène et de soins, incluant notamment une unité de soins intensifs de 39 lits et une réanimation spécialisée en polyvalence et en cardio-vasculaire.

La clinique comprend également une unité de cardiologie interventionnelle équipée de salles de cathétérisme et d’épreuves d’effort, ainsi qu’un centre de radiologie moderne disposant d’une IRM, d’un scanner et d’autres équipements de diagnostic de pointe.

Lire aussi : Le groupe Akdital inaugure la Clinique internationale d’Errachidia

Un pôle mère-enfant et des blocs opératoires ultra-modernes

En soutien aux besoins maternels et pédiatriques, la clinique intègre un pôle mère-enfant doté de 18 lits et une nurserie. Huit blocs opératoires ultra-modernes, comprenant des salles dédiées aux endoscopies et une unité technique d’accouchement, viennent renforcer les capacités de prise en charge de l’établissement.

Un centre d’oncologie à la pointe de la technologie

Un centre d’oncologie intégré permet une prise en charge complète des patients atteints de cancer. Avec un hôpital de jour en chimiothérapie et une unité de radiothérapie équipée d’un accélérateur de dernière génération, le centre vise à offrir une réponse complète aux besoins oncologiques de la région.

Un parcours patient sécurisé et digitalisé

La gestion des données médicales des patients à la Clinique internationale de Taroudant est entièrement digitalisée, assurant ainsi une sécurité accrue et un accès rapide aux informations médicales. Un service d’urgence 24h/24 est également mis en place pour les patients en état critique.

Le groupe Akdital: un acteur majeur de la santé privée au Maroc

Leader du secteur privé au Maroc, le Groupe Akdital, avec ses 27 établissements répartis dans 15 villes, continue d’œuvrer pour l’accessibilité aux soins de santé. Depuis décembre 2022, le groupe est coté à la Bourse de Casablanca, marquant ainsi une première pour le secteur de la santé marocain.