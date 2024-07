Succès historique pour l’augmentation de capital du groupe Akdital, souscrite 29 fois par plus de 16.600 investisseurs

«C’est une journée historique pour le groupe Akdital, le secteur de la santé au Maroc, et pour la Bourse de Casablanca puisque c’est une opération remarquable à plus d’un titre. Une opération exceptionnelle en termes de performance qui est le résultat d’une vision, d’un travail dur et de longue haleine.» C’est en ces termes que le directeur général de la Bourse de Casablanca, Tarik Senhaji, a qualifié le grand succès de l’augmentation de capital du groupe Akdital, lors d’une conférence de presse organisée ce mercredi 17 juillet à Casablanca.

Vif intérêt des souscripteurs étrangers

L’opération a suscité un vif intérêt auprès du grand public, principalement les investisseurs particuliers, puisqu’elle a été souscrite 29 fois par 16.623 souscripteurs, soit un taux de satisfaction de 3,44% et un montant total mobilisé plus de 29 milliards de dirhams, dépassant de loin l’objectif initial d’un milliard de dirhams. On retrouve, parmi les souscripteurs, 361 institutionnels, 319 personnes morales et 15.943 personnes physiques, de 43 nationalités, dont principalement des investisseurs originaires de l’Irlande, des États-Unis et des Îles Caïmans.

L’augmentation de capital a été notamment marquée par l’intérêt des investisseurs étrangers, qui ont concentré 6,56% des actions attribuées aux institutionnels (contre 93,44% pour les Marocains), 0,40% sur celles allouées aux personnes morales (contre 99,60% pour les Marocains), et 0,90% sur celles octroyées aux personnes physiques (contre 99,10% pour les Marocains).

La levée de fonds permettra au leader privé de la santé au Maroc de développer son réseau d’établissements dans le Royaume, avec de nouvelles ouvertures à Tétouan, Meknès, Kénitra, Taroudant, Errachidia, Dakhla et Benguérir avant fin 2024. Des établissements qui rejoindront les trois déjà ouverts à Khouribga, à Marrakech et à Essaouira cette année. De nouvelles structures seront également opérationnelles à Nador et Rabat au cours du premier trimestre 2025, ainsi qu’à Inezgane, Guelmim et Oujda durant le deuxième trimestre 2025.

Lire aussi : Le groupe Akdital dévoile les ambitions de son augmentation de capital à la Bourse de Casablanca

«Cette confiance permettra au groupe de réaliser des choses extraordinaires et de marquer l’histoire de la santé privée au Maroc», a assuré Rochdi Talib, PDG d’Akdital. D’après lui, à partir de septembre prochain, son groupe passera «à une cadence d’ouverture d’un établissement par mois à partir du mois de septembre, pour atteindre les 39 établissements d’ici juillet 2025». Des établissements «en cours de construction ou de finition», a-t-il souligné.

Ambition du groupe: disposer d’un réseau de 51 établissements dotés d’une capacité totale de plus de 5.700 lits répartis sur 31 villes à l’horizon 2026. Akdital prévoit aussi d’investir dans l’Intelligence artificielle au cours des deux prochaines années, pour améliorer les soins et démocratiser l’offre médicale partout au Maroc.