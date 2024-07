Santé: Akdital inaugure la Clinique internationale de Mogador à Essaouira

Le groupe Akdital, représenté par son président-directeur général Rochdi Talib, a inauguré le 3 juillet la Clinique internationale de Mogador à Essaouira. La cérémonie s’est déroulée en présence d’André Azoulay, conseiller du roi Mohammed VI.

Établissement de soins multidisciplinaires couvrant un large éventail de spécialités médicales et chirurgicales, la Clinique internationale de Mogador offre aux résidents d’Essaouira un accès pratique à des soins de qualité, favorisant une proximité totale aux habitants de la ville qui pourront bénéficier des meilleurs soins et services avancés.

Prenant la parole à cette occasion, André Azoulay a souligné l’importance de cette implantation à Essaouira: «Cette date d’inauguration restera gravée dans les annales d’Essaouira, et pour ma part, cet établissement fait ma fierté en tant que Marocain». Avant de continuer: «Essaouira est une ville monde, et il nous manquait ce bijou à ajouter à notre collier». Et de conclure enfin devant l’assistance: «Pour nous tous, habitants de cette ville, il est rassurant de savoir qu’en cas de besoin nous disposons désormais d’un établissement de pointe comme celui-ci».

La clinique dispose de 166 lits d’hospitalisation, de 8 salles modernes dans le bloc opératoire, un pôle de réanimation comprenant 12 box, dédiés à la réanimation polyvalente et cardio-vasculaire ainsi que 6 couveuses destinées à la réanimation néonatale. S’ajoute à tout cela, une unité de soins intensifs.

Entrée de la Clinique Internationale de Mogador.

La Clinique internationale de Mogador abrite également une unité d’endoscopie et une unité de cardiologie interventionnelle, dotée d’une salle de cathétérisme et une salle dédiée aux épreuves d’effort. On y retrouve également une unité technique d’accouchement qui comprend un service de maternité et une nurserie.

Cette infrastructure se distingue par son centre d’oncologie intégré, dédié à la prise en charge diagnostique et thérapeutique des cancers. Ce centre comprend un hôpital de jour de chimiothérapie, ainsi qu’une unité de radiothérapie équipée d’un accélérateur de dernière génération, garantissant la qualité et la sécurité des soins, ainsi qu’un scanner dosimétrique, précise Akdital dans un communiqué.

L’établissement accueille aussi un laboratoire d’analyses médicales et un centre de radiologie complet incluant une IRM, un scanner, une radiographie standard, une échographie et une mammographie. Ces installations de pointe visent à optimiser le parcours des patients et à accélérer les processus de diagnostic et de prise en charge des malades.

Il est à noter que l’ouverture de la Clinique internationale de Mogador, d’un investissement de 256 millions de dirhams a permis la création de 194 emplois, dont 129 dans le domaine paramédical.