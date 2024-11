Akdital inaugure l’Hôpital international et le Centre d’oncologie de Kénitra

Le Groupe Akdital poursuit son expansion en renforçant l’infrastructure médicale au Maroc. À Kénitra, deux nouveaux établissements ont été inaugurés: l’Hôpital international de Kénitra, établissement multidisciplinaire d’une capacité de 197 lits, et le Centre international d’oncologie de Kénitra, dédié à la prise en charge des patients atteints de cancer. Ces projets, représentant un investissement total de 309 millions de dirhams, promettent d’améliorer l’accès aux soins spécialisés et de rehausser la qualité des services médicaux dans la région.

L’Hôpital international de Kénitra est conçu pour offrir une prise en charge globale et multidisciplinaire. Avec ses 197 lits, dont 29 en unité de soins intensifs, 12 box de réanimation pour adultes, et 8 box de réanimation néonatale, cet établissement répond aux besoins de diverses spécialités médicales. Son service maternité, doté de 17 lits, assure un suivi optimal pour les futures mamans et leurs nouveau-nés.

Le groupe Akdital inaugure l'hôpital international et le centre international d'oncologie de Kénitra.

Pour les interventions complexes, huit blocs opératoires de dernière génération sont disponibles. Un service de cardiologie interventionnelle, avec une salle de cathétérisme entièrement équipée, permet également la réalisation de procédures mini-invasives telles que les angioplasties pour un traitement rapide des maladies coronariennes sans recours à la chirurgie ouverte.

Le Centre international d’oncologie de Kénitra est dédié aux patients atteints de cancer. Avec 14 fauteuils pour la chimiothérapie ambulatoire, un accélérateur linéaire de radiothérapie et 40 lits d’hospitalisation oncologique, il offre un traitement complet et spécialisé. Une unité de soins intensifs oncologiques avec sept lits assure la prise en charge des cas critiques nécessitant une surveillance étroite.

Lire aussi : Le groupe Akdital inaugure sa clinique internationale de Dakhla à l’occasion du 49ème anniversaire de la Marche verte

Les deux établissements ont été conçus pour garantir un parcours de soins optimal, de l’admission à la sortie. Un accueil personnalisé oriente les patients rapidement vers le service adapté. Les infrastructures intègrent des équipements d’imagerie médicale de pointe, tels qu’IRM, scanners, mammographie et échographie, pour des diagnostics rapides et précis.

Le laboratoire d’analyses médicales offre une large gamme de tests, des analyses courantes aux examens spécialisés et la digitalisation des données médicales permet une gestion centralisée et sécurisée, facilitant la coordination entre les équipes médicales. Enfin, un service d’urgence, opérationnel 24h/24 et 7j/7, garantit une réponse immédiate aux situations critiques, avec une équipe médicale prête à intervenir à tout moment.