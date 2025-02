Akdital renforce son réseau avec l’acquisition de deux établissements à Laâyoune

Le groupe Akdital, acteur majeur du secteur privé de la santé au Maroc, annonce l’acquisition de la Polyclinique Laâyoune et d’Al Hikma Medical Center. Cette opération stratégique marque son implantation dans la région du Sud et renforce son offre de soins à l’échelle nationale, indique Les Inspirations Eco dans son édition du jeudi 20 février.

La Polyclinique Laâyoune, établissement multidisciplinaire d’une capacité de 240 lits, propose une large gamme de services en cardiologie, oncologie, neurologie, pédiatrie, gynécologie-obstétrique, chirurgie orthopédique et médecine interne. Dotée d’un bloc opératoire de dernière génération, elle dispose également d’un service d’urgence opérationnel 24h/24 et 7j/7.

De son côté, Al Hikma Medical Center est une structure médicale polyvalente de 76 lits qui offre des consultations, des analyses, des examens radiologiques et divers actes chirurgicaux. Déjà opérationnel, cet établissement joue un rôle essentiel dans l’offre de soins privée de la région.

L’acquisition de ces deux établissements reste soumise à l’approbation du Conseil de la concurrence. Elle s’inscrit dans la stratégie d’expansion d’Akdital, qui vise à améliorer l’accessibilité aux soins et à accompagner la généralisation de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) au Maroc.

Grâce à cette opération, Akdital renforce sa présence dans l’ensemble des 12 régions du Royaume et consolide sa position de leader de la santé privée. Le groupe exploite aujourd’hui 33 établissements répartis dans 19 villes, avec une capacité totale de 3.747 lits et un effectif de plus de 6.826 collaborateurs.

Depuis décembre 2022, Akdital est coté à la Bourse de Casablanca, marquant ainsi une première pour le secteur de la santé au Maroc.

La stratégie d’Akdital repose sur une expansion territoriale visant à renforcer sa présence dans toutes les régions du Royaume, y compris dans les zones moins couvertes, comme c’est le cas dans le Sud avec Laâyoune. Le groupe cherche également à accroître sa capacité hospitalière en développant des infrastructures de grande envergure.

Pour répondre aux besoins médicaux variés, Akdital mise sur une offre de soins complète et multidisciplinaire, intégrant des spécialités telles que la cardiologie, l’oncologie, la neurologie, la gynécologie et la chirurgie, tout en adoptant des équipements de pointe.

En parallèle, le groupe accompagne les réformes nationales du système de santé en s’inscrivant dans la modernisation du secteur et en soutenant la généralisation de l’Assurance Maladie Obligatoire (AMO) afin d’améliorer l’accessibilité aux soins. Sur le plan financier, Akdital consolide son développement en attirant des investisseurs, ce qui lui permet de financer sa croissance.