Laâyoune: signature d’une convention de partenariat entre Akdital et la MGPAP

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de Abdeslam Bekrate, wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, sous la présidence de Rochdi Talib, PDG du Groupe Akdital et Moulay Brahim EL Otmani, président du Conseil d’administration de la MGPAP.

Cet événement, auquel ont pris part des représentants des deux parties, marque ainsi une étape importante dans la consolidation des services de santé accessibles et de qualité à travers le Royaume au profit du personnel de l’administration publique.

Cette collaboration stratégique s’inscrit dans une volonté commune de renforcer la qualité de la prise en charge médicale et de simplifier les démarches administratives pour les assurés, marquant ainsi une avancée majeure dans la démocratisation de l’accès aux soins au Maroc.

En vertu de cette convention, les adhérents de la MGPAP, leurs conjoints et leurs enfants accèdent aux établissements du Groupe Akdital à travers tout le Royaume, et ce, à des conditions avantageuses:

– Mettre en place dans l’ensemble du réseau d’établissements du Groupe Akdital un circuit patient dédié aux adhérents de la MGPAP. Pour garantir la fluidité de ce circuit, la MGPAP détachera dans les établissements Akdital un représentant de la Mutuelle qui veillera au bon déploiement des engagements des deux parties;

– Définir un cadre général de prise en charge, en mode tiers payant, des prestations de soins dispensées par les établissements hospitaliers relevant du Groupe Akdital au profit des adhérents de la MGPAP;

– Coordonner des actions de prévention et de communication dans les aires d’accueil de la MGPAP et organiser conjointement des caravanes médicales, en mettant en place un programme de prévention et de dépistage des maladies graves et chroniques;

– Élaborer un programme de formation pour le corps médical et paramédical de la MGPAP.

Abdeslam Bekrate, wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, lors de la signature d’une convention de partenariat entre Akdital et la MGPAP, le mercredi 14 mai 2025.

Ce partenariat reflète l’engagement continu du groupe Akdital à contribuer au développement d’un système de santé inclusif, en répondant aux besoins spécifiques des citoyens marocains.