Société

Le groupe Akdital signe un nouveau contrat d’accréditation avec «Accréditation Canada»

Rochdi Talib, PDG du groupe Akdital, et Frédéric Abergel, président de l’ACI.

Soumettre l’ensemble de ses futurs établissements aux standards internationaux les plus exigeants, tel est l’engagement pris par le groupe Akdital, qui a signé le 5 mai un contrat d’accréditation avec Accréditation Canada (ACI), couvrant gouvernance, processus cliniques et organisationnels.

Par La Rédaction
Le 07/05/2026 à 18h41

Dans un communiqué, le groupe Akdital annonce la signature d’un nouveau contrat d’accréditation avec Accréditation Canada (ACI), officialisé lors d’une cérémonie tenue le 5 mai. Par cette démarche volontaire, le groupe fait le choix de soumettre ses futurs établissements aux standards internationaux les plus stricts. Cette initiative interne s’inscrit dans une volonté de consolider sa gouvernance clinique et de contribuer, à son échelle, à la structuration du secteur de la santé au Maroc.

Une transformation par l’évaluation continue

L’intervention de l’ACI garantit une évaluation externe et indépendante des pratiques du Groupe. Ce partenariat agit comme une caution internationale favorisant une amélioration constante de la qualité des soins. Comme le souligne Frédéric Abergel, président de l’ACI, «l’accréditation Canada (ACI) n’est pas qu’un diplôme, c’est une transformation profonde de la culture d’entreprise vers l’excellence continue».

Rigueur opérationnelle et indépendance

Le respect de ce référentiel impose une exigence opérationnelle mesurable et opposable. Amina Hadir, directrice QHSE du groupe, précise que ce processus d’évaluation repose sur des centaines de critères audités de manière indépendante, couvrant des volets essentiels tels que la gouvernance, les processus cliniques et organisationnels, fait savoir le communiqué.

Lors de la signature du nouveau contrat d’accréditation entre le groupe Akdital et Accréditation Canada (ACI), le 5 mai.

Dans ce cadre, l’accréditation ne constitue pas une fin en soi, mais le point de départ d’une culture de l’excellence opérationnelle. Elle implique contractuellement une évaluation continue et stricte des indicateurs de performance qualité.

Un déploiement maîtrisé au sein des futures infrastructures

La feuille de route définie par ce nouvel accord encadre les prochaines étapes de développement. Elle acte un déploiement massif qui concerne les 14 établissements du groupe, assurant un maillage territorial de haute qualité. Ce choix stratégique permet d’offrir des infrastructures répondant à des normes mondiales éprouvées.

À travers cette démarche volontariste, le groupe Akdital confirme sa volonté d’inscrire son développement dans une logique de pérennité et de haute gouvernance. En intégrant les standards rigoureux de l’ACI à la feuille de route de ses futures infrastructures, le groupe réaffirme son positionnement d’acteur privé responsable, soucieux de contribuer qualitativement à l’évolution de l’écosystème sanitaire marocain, dans le strict respect des meilleures pratiques internationales, conclut le communiqué.

Par La Rédaction
Le 07/05/2026 à 18h41
#Akdital#Accréditation Canada#Santé

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