Casablanca: le groupe Akdital participe au Forum marocain de l’emploi et de la compétence
ParAdil Gadrouz
Le 26/01/2026 à 19h13
VidéoLeader de la santé privée dans le pays, le groupe Akdital était présent ce 26 janvier à Casablanca au Forum marocain de l’emploi et de la compétence avec l’ambition de recruter jusqu’à 2.000 nouveaux collaborateurs par an. Afin d’accompagner sa croissance, le groupe déjà fort de 10.000 membres, propose aux jeunes diplômés d’intégrer son académie interne. Un passage qui, selon Mourad Benhammacht, secrétaire général à Akdital, est primordial pour se former aux spécificités du secteur avant de rejoindre définitivement les équipes sur le terrain.