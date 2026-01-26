Economie

Casablanca: le groupe Akdital participe au Forum marocain de l’emploi et de la compétence

Par Adil Gadrouz
Le 26/01/2026 à 19h13

VidéoLeader de la santé privée dans le pays, le groupe Akdital était présent ce 26 janvier à Casablanca au Forum marocain de l’emploi et de la compétence avec l’ambition de recruter jusqu’à 2.000 nouveaux collaborateurs par an. Afin d’accompagner sa croissance, le groupe déjà fort de 10.000 membres, propose aux jeunes diplômés d’intégrer son académie interne. Un passage qui, selon Mourad Benhammacht, secrétaire général à Akdital, est primordial pour se former aux spécificités du secteur avant de rejoindre définitivement les équipes sur le terrain.

#Akdital#cliniques privées#Santé#Forum de l'emploi#recrutement

LEs contenus liés

Economie

Akdital rachète Taoufik Hospitals Group en Tunisie pour 90 millions de dollars

Economie

Akdital annonce l’acquisition d’un hôpital privé au cœur de La Mecque

Economie

Akdital renforce l’offre de soins dans l’Oriental avec trois nouveaux hôpitaux à Oujda et Nador

Economie

Le groupe Akdital pose la première pierre de son futur hôpital à Dubaï

