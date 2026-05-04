Agropolis de Meknès: un hub agro-industriel au service de l’attractivité de la région Fès-Meknès

Aménagé et développé par MEDZ, filiale du Groupe CDG, ce parc industriel accompagne la transformation des produits agricoles, en offrant aux investisseurs un environnement structuré, compétitif et conforme aux standards internationaux.

Il met à leur disposition une offre complète comprenant des lots de terrains équipés, des plateaux de bureaux, des services d’accompagnement à la construction, ainsi qu’un guichet unique regroupant les principaux services administratifs utiles à l’implantation.

Avec une superficie de 140 hectares, plus de 125 clients installés ou en cours d’installation et plus de 22.000 emplois, Agropolis confirme son rôle de moteur économique régional.

Au-delà de sa vocation industrielle, Agropolis ambitionne de devenir un véritable hub économique régional, capable de renforcer l’attractivité de Fès-Meknès, de stimuler l’investissement productif et de contribuer durablement à la création d’emplois et de richesses pour le territoire.

L’entreprise Eléphant Vert revient sur son expérience et les raisons qui ont motivé son choix d’implantation à Agropolis.