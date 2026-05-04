Economie

Agropolis de Meknès: un hub agro-industriel au service de l’attractivité de la région Fès-Meknès

Agropolis de Meknès, plateforme stratégique au service de l’investissement agro-industriel. (A.Gadrouz/Le360)

Par Contenu de marque
Le 04/05/2026 à 12h48

VidéoAu cœur de la région Fès-Meknès, Agropolis de Meknès s’impose comme une plateforme intégrée dédiée au développement de l’agro-industrie et à la valorisation des chaînes de valeur agricoles.

Aménagé et développé par MEDZ, filiale du Groupe CDG, ce parc industriel accompagne la transformation des produits agricoles, en offrant aux investisseurs un environnement structuré, compétitif et conforme aux standards internationaux.

Il met à leur disposition une offre complète comprenant des lots de terrains équipés, des plateaux de bureaux, des services d’accompagnement à la construction, ainsi qu’un guichet unique regroupant les principaux services administratifs utiles à l’implantation.

Avec une superficie de 140 hectares, plus de 125 clients installés ou en cours d’installation et plus de 22.000 emplois, Agropolis confirme son rôle de moteur économique régional.

Au-delà de sa vocation industrielle, Agropolis ambitionne de devenir un véritable hub économique régional, capable de renforcer l’attractivité de Fès-Meknès, de stimuler l’investissement productif et de contribuer durablement à la création d’emplois et de richesses pour le territoire.

L’entreprise Eléphant Vert revient sur son expérience et les raisons qui ont motivé son choix d’implantation à Agropolis.

Par Contenu de marque
Le 04/05/2026 à 12h48
#MedZ#Agropolis#Meknès#Agroalimentaire#parc industriel#Industrie#agro-industrie#CDG

LEs contenus liés

Economie

SIAM 2026: MedZ met en avant ses projets structurants pour l’agro-industrie

Economie

Structurer, investir, valoriser: la stratégie agro-industrielle de MEDZ

Economie

Kénitra: l’IFE signe un nouveau contrat de financement autour du projet «Atelier Relais AFZ»

Economie

Quatre agropoles, 300 entreprises, 14.000 emplois générés... Comment MedZ veut optimiser la chaîne de valeur agro-industrielle

Articles les plus lus

1
Sahara marocain: Tebboune estime que la mise en œuvre du plan d’autonomie est inéluctable
2
Les cryptoactifs désormais dans le collimateur de l’Office des Changes
3
Le métier d’écrivain expliqué à une junte militaire
4
Deux soldats américains portés disparus à Cap Draa: la piste criminelle écartée, une chute en mer évoquée
5
Le Roi nomme le prince héritier Moulay El Hassan coordinateur des bureaux et services de l’état-major général des FAR
6
Aïd Al-Adha 2026: voici les prix des moutons au souk de Tnine Chtouka
7
Pourquoi les prix des œufs sont-ils tombés à moins d’un dirham?
8
Abou al-Bara al-Sahraoui, l’enfant du Polisario devenu gouverneur de Daech au Sahel
Revues de presse

Voir plus