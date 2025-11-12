Kénitra: l’IFE signe un nouveau contrat de financement autour du projet «Atelier Relais AFZ»

Lors de la cérémonie de signature du contrat de financement par l’IFE d’ateliers modulaires dans l'Atlantic Free Zone-AFZ à Kénitra.

Aujourd’hui, a eu lieu la cérémonie de signature du contrat de financement par l’IFE d’ateliers modulaires dans la zone d’accélération industrielle «Atlantic Free Zone-AFZ» à Kénitra. Ce projet est cofinancé par la filiale de la KFW, la Facilité investissements pour l’emploi (IFE). Porté par AFZI (Atlantic Free Zone Investment), filiale de MEDZ, il cherche à fournir des ateliers relais clés en main, modulaires et flexibles, permettant aux entreprises de s’installer rapidement et de lancer leur production sans délai dans la zone industrielle.

Inge Gaerke, directrice générale de l’IFE, et Marouane Abdelati, président-directeur général d’AFZI, ont signé une convention de subvention d’un montant de 2,31 millions d’euros (soit environ 24 millions de dirhams). Cette subvention contribuera au financement de la construction, sur un terrain de 9.690 m², de 10 bâtiments relais d’une superficie bâtie totale de 6.325 m² comprenant des ateliers modulaires, d’une superficie comprise entre 300 et 650 m².

Ces infrastructures offriront aux PME industrielles une solution locative compétitive, leur permettant de réduire significativement leurs charges d’investissement initiales et de concentrer leurs ressources sur le développement de leurs activités. Grâce à ce dispositif temporaire, les entreprises pourront élargir rapidement leur capacité de production et accéder immédiatement au marché, sans avoir à mobiliser d’importants capitaux. Si leurs produits ou services rencontrent le succès durant cette phase d’accélération, elles pourront envisager d’investir dans la construction de leurs propres usines et bureaux, consolidant ainsi leur implantation à long terme.

AFZI prévoit de louer une partie de ces bâtiments, pour une durée provisoire, à des entreprises en phase de lancement. Cette formule leur permettra de recruter immédiatement le personnel nécessaire, de tester et calibrer leurs équipements, puis de préparer la construction de leurs propres unités industrielles. Ce mécanisme d’effet revolving durable amplifiera l’impact social et économique du projet sur l’ensemble de la zone.

Le montant total de l’investissement s’élève à 3,84 millions d’euros (environ 40,36 millions de dirhams) et permettra la création de 1.200 emplois. Ce projet s’inscrit dans la continuité du Plan d’accélération industrielle et de la Stratégie nationale d’investissement, qui visent à attirer 550 milliards de dirhams d’investissements privés et à générer 500.000 emplois d’ici 2026. Il témoigne également de la volonté du Maroc de capitaliser sur les opportunités de relocalisation des chaînes de valeur mondiales.

Cette cérémonie de signature a été marquée par la participation de représentants du ministère de l’Industrie et du Commerce, de l’ambassade d’Allemagne à Rabat, de la Banque de développement KfW, de la CDG, de MEDZ, de départements ministériels et d’établissements publics ainsi que de plusieurs autres acteurs économiques nationaux de renom.