Economie

SIAM 2026: MedZ met en avant ses projets structurants pour l’agro-industrie

VidéoÀ l’occasion de la 18e édition du SIAM 2026 à Meknès, MedZ, filiale de CDG Développement, met en avant son rôle stratégique dans le développement agro-industriel. L’entreprise développe, depuis sa création en 2002, des infrastructures agro-industrielles modernes couvrant toute la chaîne de valeur. En partenariat avec l’État, quatre agropoles ont été réalisés à Agadir, Larache, Meknès et Berkane, avec des retombées économiques importantes. Côté perspectives, MedZ annonce l’achèvement de la 2e tranche de l’agropole de Berkane (20 ha) et le lancement de celle du Loukkos (50 ha).

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Le 24/04/2026 à 13h27
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#MedZ#CDG Développement#CDG#Agroalimentaire#SIAM

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