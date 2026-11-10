Afrique-Chine: le groupe BCP mobilise CIB Offshore pour faciliter échanges et investissements

Le groupe Banque Centrale Populaire (BCP) entend renforcer son accompagnement des échanges économiques entre l’Afrique et la Chine en s’appuyant sur l’expertise de sa filiale Chaabi International Bank Offshore (CIB Offshore). Son dispositif repose notamment sur les règlements en renminbi (la monnaie chinoise), le financement du commerce international et des services bancaires digitaux en langue chinoise, avec pour objectif de répondre aux besoins des entreprises chinoises implantées ou souhaitant investir au Maroc.

À travers cette offre, le groupe bancaire met à contribution son ancrage au Maroc et sa présence sur le continent africain, en complément des compétences spécialisées de CIB Offshore dans les paiements transfrontaliers, le financement et les opérations de commerce international.

La démarche vise à accompagner aussi bien les entreprises marocaines et africaines qui commercent avec la Chine que les investisseurs chinois engagés dans des projets industriels au Maroc.

Des règlements commerciaux en renminbi

Au cœur de ce dispositif figure la participation de CIB Offshore au Cross-Border Interbank Payment System (CIPS), l’infrastructure chinoise de compensation et de règlement des paiements transfrontaliers en renminbi (RMB ou CNY).

Cette participation permet à la filiale du groupe BCP d’accompagner les entreprises dans le règlement de leurs opérations commerciales avec la Chine. Elles peuvent ainsi payer leurs fournisseurs et gérer leurs flux financiers directement dans la monnaie chinoise.

Cette expertise est également mise à la disposition des différentes entités du groupe BCP à l’échelle du continent africain, afin d’accompagner les clients qui entretiennent des relations commerciales avec des partenaires chinois.

Le dispositif repose ainsi sur une complémentarité entre les capacités bancaires du groupe et le savoir-faire de sa filiale offshore. L’objectif est d’apporter une réponse coordonnée aux besoins des entreprises opérant sur le corridor Afrique-Chine, notamment en matière de paiements internationaux.

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Le groupe BCP cible également les entreprises chinoises déjà implantées au Maroc ou envisageant d’y développer leurs activités, notamment dans les zones d’accélération industrielle (ZAI) et au sein de la Cité Mohammed VI Tanger Tech.

L’accompagnement proposé par CIB Offshore couvre plusieurs étapes de leurs projets, depuis la préparation de leur implantation jusqu’à la gestion courante de leurs activités. Il comprend notamment la gestion des comptes et des flux internationaux, le règlement des importations ainsi que le financement des investissements et de l’exploitation.

L’offre intègre également des instruments de commerce international destinés à répondre aux besoins des entreprises dans leurs opérations avec leurs partenaires commerciaux.

Sur le volet digital, CIB Offshore met à disposition des entreprises sa plateforme d’e-banking CIBOnline Corporate, accessible en langue chinoise. Les avis d’opérations et les relevés bancaires sont également disponibles dans cette langue.

Un hub de paiement aux standards internationaux

Cette fonctionnalité permet aux équipes basées au Maroc comme aux directions financières installées en Chine de consulter et de suivre les opérations bancaires dans leur langue de travail.

L’offre s’appuie par ailleurs sur un hub de paiement conçu conformément aux standards internationaux ISO 20022 depuis 2023. Cette infrastructure couvre l’ensemble de la chaîne des opérations internationales, de leur initiation jusqu’à leur règlement, et contribue à l’automatisation des traitements ainsi qu’à l’amélioration de la qualité des échanges de données financières.

CIB Offshore a aussi été distinguée par Citibank et Standard Chartered pour son niveau d’automatisation et la rapidité de traitement de ses opérations.

À travers ce dispositif, le groupe BCP entend mettre ses capacités bancaires et son réseau africain au service du développement des relations économiques avec la Chine. «Forts de notre ancrage africain, de notre connaissance des marchés et de l’expertise de CIB Offshore, nous entendons apporter aux investisseurs chinois un accompagnement adapté à leurs enjeux et contribuer activement au développement des relations économiques entre l’Afrique et la Chine», déclare Othmane Tajeddine, directeur général en charge de l’International et des filiales spécialisées du groupe Banque Centrale Populaire.