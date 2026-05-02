Aéronautique: Böllhoff et Collins Aerospace étendent leurs investissements à Nouaceur

Le renforcement des investissements industriels dans l’aéronautique au Maroc s’inscrit dans une dynamique mesurable. Début avril, le secteur aéronautique a affiché une forte progression, avec des exportations en hausse de 16,5% pour atteindre 5,2 milliards de dirhams, grâce à la reprise des activités d’assemblage, confirmant une trajectoire ascendante. Ce niveau place l’aéronautique parmi les premiers contributeurs aux exportations industrielles du pays, aux côtés de l’automobile. Nouaceur concentre une part significative de cette activité.

Cette dynamique s’inscrit dans un environnement exportateur contrasté où les performances sectorielles évoluent de manière différenciée. L’automobile enregistre une progression de 10,3%, tandis que l’électronique renforce également ses positions, selon Bank Al-Maghrib. En parallèle, les phosphates et le textile affichent un recul, soulignant une recomposition progressive du profil exportateur marocain autour de filières industrielles à plus forte intensité technologique.

La zone industrielle de Midparc, adossée à l’aéroport Mohammed V, accueille plus de 140 entreprises aéronautiques, avec un tissu productif couvrant l’usinage, le câblage, les composites et l’assemblage. Le ministère de l’Industrie évalue à plus de 23.000 le nombre d’emplois directs dans la filière, avec un taux d’intégration locale proche de 40%. À l’horizon 2026, ces effectifs pourraient dépasser 26.000 emplois directs, portés par l’ouverture de nouvelles lignes d’assemblage.

L’annonce du jeudi 29 avril relative à la coopération entre Böllhoff et Collins Aerospace s’inscrit dans cette logique d’ancrage industriel. Les deux groupes peaufinent à Casablanca un dispositif consacré aux pièces mécaniques de précision destinées au programme A320 d’Airbus.

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Böllhoff Maroc indique avoir consolidé sa collaboration avec Collins Aerospace à partir de son usine locale, dans un contexte de montée en cadence du programme A320. Ratier-Figeac, filiale de Collins Aerospace, assemble déjà à Nouaceur des sous-équipements de cockpit et de cabine livrés à Airbus, avec des exigences de délais particulièrement strictes. D’ici 2026, la cadence de production sur le site devrait augmenter de 30%, en lien avec l’objectif d’Airbus de livrer 75 A320 par mois, selon un communiqué publié à cet effet.

L’implantation d’un site de production dédié par Böllhoff à Casablanca répond à une logique industrielle claire, selon l’entreprise, qui dit «rapprocher les fournisseurs des lignes d’assemblage pour réduire les délais et sécuriser les approvisionnements». Le communiqué du 29 avril précise que cette proximité vise à «optimiser les flux de production» et à renforcer la résilience de la chaîne logistique.

Une logique de chaîne de valeur intégrée

L’évolution du secteur aéronautique marocain repose sur une transformation progressive de son positionnement. Les premières implantations, centrées sur des activités à faible valeur ajoutée, ont laissé place à des opérations plus complexes, incluant l’usinage de précision et l’assemblage de sous-systèmes critiques.

Le partenariat entre Böllhoff et Collins Aerospace illustre ce basculement vers des segments techniques plus exigeants. La production de petites pièces mécaniques pour l’aéronautique implique des standards élevés en matière de qualité, de traçabilité et de certification, éléments indispensables pour intégrer les chaînes d’approvisionnement d’Airbus.

La relation entre les deux groupes s’appuie sur une coopération antérieure via Böllhoff SNEP en France, prolongée désormais par un contrat pluriannuel au Maroc. Cette continuité industrielle renforce la crédibilité de la plateforme marocaine auprès des donneurs d’ordre internationaux.

L’attractivité du Maroc repose sur plusieurs facteurs, dont le positionnement géographique, qui permet un accès rapide aux chaînes logistiques européennes, avec des délais de transport courts vers les sites d’Airbus.

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Le coût du travail reste compétitif à qualification équivalente, tout en s’appuyant sur un réseau de formation spécialisé, notamment l’Institut des métiers de l’aéronautique (IMA). D’ici 2026, l’IMA prévoit de former 2.500 techniciens supplémentaires par an pour répondre à la demande des investisseurs.

Le communiqué souligne explicitement cette logique de choix industriel. Wissem Ellouze, co-PDG Europe du groupe Böllhoff, affirme que «Casablanca n’est pas un choix par défaut, c’est un choix axé sur la performance». Cette déclaration traduit une évolution dans la perception du Maroc, désormais considéré comme un site de production intégré plutôt qu’une simple base de sous-traitance.

Des dépendances aux cycles aéronautiques

La dynamique actuelle reste néanmoins étroitement liée aux cadences des grands programmes aéronautiques. Le programme A320 constitue un pilier de la demande industrielle, ce qui expose la filière marocaine aux ajustements décidés par Airbus en fonction de la conjoncture mondiale. En 2026, cette dépendance pourrait encore représenter près de 65% des volumes produits localement, malgré les efforts de diversification vers d’autres programmes, notamment le Boeing 737 et Embraer.

Bank Al-Maghrib souligne, dans ses analyses sectorielles, la sensibilité des exportations industrielles aux fluctuations de la demande extérieure. L’aéronautique n’échappe pas à cette logique, malgré une diversification progressive des activités.

L’accélération des investissements industriels à Nouaceur confirme une évolution vers un rôle plus structurant du Maroc dans l’industrie aéronautique. La consolidation des partenariats avec des acteurs comme Collins Aerospace et Böllhoff renforce la densité industrielle locale et la capacité à absorber des volumes plus importants. À l’horizon 2026, le Maroc pourrait se positionner comme le premier fournisseur africain de sous-ensembles pour l’A320, devant la Tunisie et l’Afrique du Sud.