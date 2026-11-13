À Fès, l’UPF réunit institutions, entreprises et universitaires autour du numérique régional

En marge de cette journée, des conventions de partenariat ont été signées entre les différentes parties prenantes.

La transformation numérique des territoires et les moyens de renforcer leur souveraineté technologique ont été au centre des discussions organisées le mercredi 11 novembre à Fès, à l’occasion du sommet régional «Fès-Meknès Smart & Sovereign Region 2030», qui s’est tenu à l’UPF University. Cette rencontre a réuni des représentants des institutions publiques, des acteurs économiques, des universitaires et des experts du secteur technologique autour des perspectives de développement d’un écosystème numérique régional intégré.

L’ambition de ce rendez-vous était de faire du numérique un levier de développement territorial, en rapprochant les besoins de la région des compétences de son écosystème académique, économique et technologique. Les échanges ont porté notamment sur la maîtrise des données, la sécurisation des services essentiels, le déploiement de nouvelles applications de l’intelligence artificielle et la formation des compétences nécessaires pour accompagner ces mutations.

Quatre projets pour renforcer la souveraineté numérique régionale

Les travaux se sont articulés autour de quatre projets structurants, conçus comme les composantes complémentaires d’une capacité numérique régionale. Le premier, «Fès-Meknès Regional Micro Data Center», porte sur la mise en place d’une infrastructure régionale d’hébergement des données, offrant un haut niveau de disponibilité et de fiabilité, et vise à renforcer la maîtrise locale des données numériques et à fournir un socle technique adapté au développement de services numériques performants.

Le deuxième projet, «Fès-Meknès Digital Health Living Lab», concerne l’innovation dans le domaine de la santé numérique. Conçu comme un laboratoire vivant d’expérimentation, il vise à favoriser l’utilisation de l’intelligence artificielle et des données dans l’amélioration des parcours de soins, tout en rapprochant les professionnels de santé, les chercheurs et les acteurs technologiques autour de nouveaux usages.

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La cybersécurité a également constitué un axe majeur du sommet, à travers le projet «Regional SOC/Cybersecurity Hub», qui prévoit la mise en place d’un centre régional dédié à la surveillance et à la protection en temps réel des infrastructures critiques et des services des collectivités territoriales. Adossée au Micro Data Center, cette structure ambitionne d’intégrer la sécurité numérique au cœur de la stratégie de développement technologique de la région.

Le quatrième chantier, intitulé «Fès-Meknès Digital Innovation & AI Lab», place la recherche, l’entrepreneuriat et le développement des compétences au centre de cette dynamique. Cette plateforme de calcul, de prototypage et d’expérimentation est destinée aux enseignants, aux étudiants et aux startups locales, avec pour objectif de soutenir l’innovation et de faciliter la transformation des idées en applications concrètes.

De la cybersécurité à l’intelligence artificielle

À travers ces quatre projets complémentaires, le sommet entend établir des passerelles entre les orientations nationales de «Digital Morocco 2030» et les priorités de développement de la région Fès-Meknès. L’approche défendue repose sur une articulation entre infrastructures numériques, protection des données, espaces d’expérimentation et formation de compétences capables d’accompagner durablement cette transformation.

En accueillant cette rencontre, l’UPF University entendait contribuer au rapprochement entre recherche scientifique, formation académique, besoins économiques et priorités des institutions publiques. Le sommet constituait ainsi un espace d’échange et de concertation destiné à identifier de nouvelles perspectives de coopération et à renforcer les liens entre l’université et les différents acteurs du développement régional.

Les travaux de cette journée se sont achevés par une synthèse des échanges, suivie d’une séquence consacrée à la signature de conventions de partenariat entre les différentes parties prenantes, dans la perspective de concrétiser les pistes de coopération autour des projets présentés.