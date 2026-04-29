Société

L’UPF University célèbre l’innovation avec la 9ème édition du «UPF Coding Challenge»

VidéoDans le cadre de la Semaine des métiers de l’ingénieur, l’Université Privée de Fès (UPF) organise la 9ème édition de sa compétition de programmation, le «Coding Challenge». Cette année, l’événement rassemble plus de 30 équipes issues de différents établissements marocains et internationaux. Les participants doivent résoudre une série de six problèmes algorithmiques complexes, avec une totale liberté quant au choix du langage de programmation utilisé.

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Le 29/04/2026 à 11h30
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#Maroc#Université Euromed de Fès#Coding Challenge#ingénierie

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