Société

UPF Fès: entreprises et étudiants réunis autour des nouveaux défis du marché du travail

L’Université Privée de Fès ouvre le débat sur l’employabilité à l’ère du changement.

Par Contenu de marque
Le 08/12/2025 à 21h36

VidéoLes 4 et 5 décembre, l’Université Privée de Fès a organisé la 10ème édition de son Forum RH, devenu un rendez-vous phare de l’écosystème emploi-formation dans la région Fès–Meknès. L’événement a réuni entreprises, experts, étudiants et chercheurs d’emploi autour des nouveaux enjeux de l’employabilité et des compétences attendues sur un marché du travail en pleine mutation.

L’Université Privée de Fès a clôturé la dixième édition de son Forum RH, un rendez-vous annuel réunissant entreprises, experts, étudiants et jeunes diplômés. Sur deux journées, l’événement a ouvert un espace de réflexion sur l’employabilité sous un angle renouvelé: comment se préparer aux métiers de demain dans un environnement en mutation permanente?

En une décennie, le Forum RH s’est imposé comme un temps fort dans la région Fès-Meknès pour tous ceux qui souhaitent comprendre et anticiper les transformations du marché du travail. Cette année, le thème «Repenser l’employabilité à l’ère du changement, entre recrutement innovant et esprit entrepreneurial» met en lumière une réalité désormais largement partagée: les compétences techniques, à elles seules, ne suffisent plus; il faut aussi savoir innover, s’adapter et développer une véritable posture entrepreneuriale.

Comme l’a souligné Amjad Kiti, directeur du Pôle Offre territoriale au Centre régional d’investissement (CRI) de Fès-Meknès, l’enjeu est désormais de stimuler l’investissement privé afin d’accompagner ces nouvelles dynamiques.

Durant ces deux journées, les étudiants ont occupé une place centrale dans les échanges. Pour les intervenants comme pour les entreprises, le Forum a constitué un véritable espace d’apprentissage et de mise en perspective, permettant aux jeunes de mieux appréhender, au contact direct des acteurs du terrain, les exigences d’un marché du travail en mutation continue.

«C’est une occasion de rencontrer les jeunes et de partager avec eux les tendances mondiales de l’emploi, les nouveaux métiers et les compétences recherchées», a expliqué Dr Imane Belmaati, experte en politiques d’emploi et en entrepreneuriat, soulignant l’importance de cette proximité entre experts et étudiants dans un contexte de transition rapide.

Lire aussi : Croissance et emploi: Mehdi Bensaid veut accélérer au Maroc les industries culturelles

Cette dynamique a également été portée par les entreprises participantes, venues en nombre pour échanger, recruter et repérer les talents de demain.

Ahmed Benzakour, responsable du développement des ressources humaines chez Sonasid, a rappelé que «l’employabilité n’est pas seulement une question d’image, mais un enjeu essentiel qui doit se construire avec les étudiants». À ses yeux, cette présence s’inscrit dans la durée: «C’est notre première participation, mais certainement pas la dernière. L’objectif est de créer une synergie réelle entre la formation et les besoins des entreprises.»

Cette volonté de rapprocher l’université du marché du travail s’est particulièrement matérialisée dans les stands installés sur le campus: les étudiants y ont présenté leurs projets de fin d’études, sollicité des stages, participé à des échanges et entretiens directs, et exploré des perspectives concrètes auprès de plus d’une trentaine d’entreprises.

Lire aussi : Santé, éducation et emploi: les principaux axes du futur programme territorial de Casablanca

Pour Mohammed Ouazani Jamil, vice-président de l’Université Privée de Fès, cet espace d’interaction est précisément ce qui fait la valeur ajoutée du Forum: «Ce forum permet aux étudiants en quête de stage ou de premier emploi d’entrer directement en contact avec les entreprises et d’être informés des nouvelles opportunités.»

Il rappelle que cette initiative s’inscrit pleinement dans la stratégie de l’UPF, qui multiplie les rencontres professionnelles, les interventions en classe et les modules dédiés à l’employabilité, afin de faciliter l’insertion de ses lauréats sur le marché du travail.

Par Contenu de marque
Le 08/12/2025 à 21h36
#maroc#Fès-Meknès#emploi#UPF

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

UPF: comment s’est clôturée la 5ème édition de la Semaine des métiers de l’ingénieur

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Croissance et emploi: Mehdi Bensaid veut accélérer au Maroc les industries culturelles

Politique | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Politique

Santé, éducation et emploi: les principaux axes du futur programme territorial de Casablanca

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Cap 2030, investissements au Sahara, repositionnements sectoriels: la stratégie CDG expliquée par Khalid Safir

Articles les plus lus

1
Le Maroc engage près d’un milliard de dollars pour son nouveau corridor gazier et une FSRU à Nador West Med
2
L’air du temps, c’est la guerre
3
Banque mondiale: à près de 68 milliards de dollars, la dette extérieure du Maroc demeure sous contrôle en 2024
4
Tanger: au cœur du plus grand vivier de gazon d’Afrique
5
Exclusif. L’ancien président tunisien Moncef Marzouki: ce que le tournant onusien majeur sur le Sahara implique pour le Maghreb
6
De décharge à espace vert: le futur parc de Médiouna avance à grands pas
7
Le caftan marocain prépare une entrée majestueuse à l’Unesco au grand dam d’Alger
8
Rabat: installation de 4.000 caméras de surveillance pour renforcer la sécurité urbaine
Revues de presse

Voir plus