UPF Fès: entreprises et étudiants réunis autour des nouveaux défis du marché du travail

L’Université Privée de Fès a clôturé la dixième édition de son Forum RH, un rendez-vous annuel réunissant entreprises, experts, étudiants et jeunes diplômés. Sur deux journées, l’événement a ouvert un espace de réflexion sur l’employabilité sous un angle renouvelé: comment se préparer aux métiers de demain dans un environnement en mutation permanente?

En une décennie, le Forum RH s’est imposé comme un temps fort dans la région Fès-Meknès pour tous ceux qui souhaitent comprendre et anticiper les transformations du marché du travail. Cette année, le thème «Repenser l’employabilité à l’ère du changement, entre recrutement innovant et esprit entrepreneurial» met en lumière une réalité désormais largement partagée: les compétences techniques, à elles seules, ne suffisent plus; il faut aussi savoir innover, s’adapter et développer une véritable posture entrepreneuriale.

Comme l’a souligné Amjad Kiti, directeur du Pôle Offre territoriale au Centre régional d’investissement (CRI) de Fès-Meknès, l’enjeu est désormais de stimuler l’investissement privé afin d’accompagner ces nouvelles dynamiques.

Durant ces deux journées, les étudiants ont occupé une place centrale dans les échanges. Pour les intervenants comme pour les entreprises, le Forum a constitué un véritable espace d’apprentissage et de mise en perspective, permettant aux jeunes de mieux appréhender, au contact direct des acteurs du terrain, les exigences d’un marché du travail en mutation continue.

«C’est une occasion de rencontrer les jeunes et de partager avec eux les tendances mondiales de l’emploi, les nouveaux métiers et les compétences recherchées», a expliqué Dr Imane Belmaati, experte en politiques d’emploi et en entrepreneuriat, soulignant l’importance de cette proximité entre experts et étudiants dans un contexte de transition rapide.

Cette dynamique a également été portée par les entreprises participantes, venues en nombre pour échanger, recruter et repérer les talents de demain.

Ahmed Benzakour, responsable du développement des ressources humaines chez Sonasid, a rappelé que «l’employabilité n’est pas seulement une question d’image, mais un enjeu essentiel qui doit se construire avec les étudiants». À ses yeux, cette présence s’inscrit dans la durée: «C’est notre première participation, mais certainement pas la dernière. L’objectif est de créer une synergie réelle entre la formation et les besoins des entreprises.»

Cette volonté de rapprocher l’université du marché du travail s’est particulièrement matérialisée dans les stands installés sur le campus: les étudiants y ont présenté leurs projets de fin d’études, sollicité des stages, participé à des échanges et entretiens directs, et exploré des perspectives concrètes auprès de plus d’une trentaine d’entreprises.

Pour Mohammed Ouazani Jamil, vice-président de l’Université Privée de Fès, cet espace d’interaction est précisément ce qui fait la valeur ajoutée du Forum: «Ce forum permet aux étudiants en quête de stage ou de premier emploi d’entrer directement en contact avec les entreprises et d’être informés des nouvelles opportunités.»

Il rappelle que cette initiative s’inscrit pleinement dans la stratégie de l’UPF, qui multiplie les rencontres professionnelles, les interventions en classe et les modules dédiés à l’employabilité, afin de faciliter l’insertion de ses lauréats sur le marché du travail.