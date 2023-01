Capital humain, futur Technopark, école de coding… voici comment Oujda négocie son virage digital

L’Association des utilisateurs des systèmes d’information au Maroc (AUSIM) a organisé vendredi, en collaboration avec la Fondation Omar Ibn Abdelaziz, son premier rendez-vous régional de cette année à Oujda. Cet événement s’est tenu sous le thème «Des talents pour une région: faire rimer attractivité et fluidité, constance et appartenance». Il a accueilli des personnalités du monde du digital, de l’entrepreneuriat, ainsi que les jeunes de la région, l’occasion d’enclencher un débat constructif sur l’avenir de la région en tant que futur hub digital.

A travers ce rendez-vous, l’AUSIM, consciente du rôle important du digital comme locomotive du développement des territoires et accélérateur de la mise en place de la régionalisation, vise à mettre en exergue la nécessité du développement, au niveau des régions, de ressources humaines qualifiées dans les domaines de l’IT et du digital, pour répondre à la demande locale et nationale et créer de la valeur grâce à l’économie du numérique.

«Nous avons choisi d’axer la thématique de cet événement sur le capital humain. C’est une thématique très importante pour cette région qui regorge de talents et de capacités, mais qui ont besoin d’orientation et d’accompagnement. Et c’est justement ce que nous souhaitons faire», fait savoir dans une déclaration à Le360 Hicham Chiguer, président de l’AUSIM.

Domaines prioritaires

A son tour, Jawad Benaddi, président de la Fondation Omar Ibn Abdelaziz, a souligné l’importance de ce rendez-vous qui «vise à accompagner nos jeunes talents de l’Oriental, qui disposent d’un grand savoir-faire mais qui ont besoin d’accompagnement. Nous allons donc essayer de les accompagner dans leur parcours de formation et pour l’insertion dans le monde professionnel».

Cette rencontre a aussi été l’occasion de revenir sur les progrès réalisés en matière de soutien au digital et à l’entrepreneuriat dans ce domaine du futur et de tracer les lignes d’une conception commune de l’avenir du digital dans la région de l’Oriental.

«Notre objectif est de présenter à l’ensemble du public ici présent l’offre territoriale dans les domaines de l’IT et du digital, qui constituent des domaines prioritaires pour l’avenir de la région», a déclaré Rachid Rami, directeur du pôle de stimulation économique et de l’offre territoriale du Centre régional de l’investissement (CRI) de la région de l’Oriental.

Ce même interlocuteur souligne que «la région accuse des avancées importantes dans les domaines du digital et de l’IT. Au cours des cinq dernières années, on a pu créer 4.000 emplois dans ce domaine. Cela a été possible grâce aux atouts de la région, qui regorge de talents et dispose d’un capital humain qualifié et capable de répondre aux besoins du secteur».

Le développement du digital dans la région de l’Oriental devrait ainsi poursuivre son accélération, grâce à l’engagement et à la mobilisation de l’ensemble des acteurs régionaux pour le lancement de futurs projets structurants. Et parmi ces projets, la mise en place du Technopark d’Oujda, annoncée par Lamia Benmakhlouf, directrice générale de Technopark.

«Nous sommes très contents de lancer le projet Technopark d’Oujda qui verra bientôt le jour. Notre ambition est de doter les jeunes de la région de tous les moyens et mécanismes qu’il faut pour qu’ils puissent transformer leurs idées en projets et leurs projets en entreprises performantes», s’est félicitée la directrice générale, soulignant que «ce Technopark constitue un mécanisme d’appui à chaque jeune de la région qui veut entreprendre, notamment dans le domaine du digital».

En se dotant de nouvelles structures permettant d’accueillir les jeunes talents et de les aider à développer leurs startups technologiques en leur offrant de la formation et de l’accompagnement et en leur facilitant l’accès au financement et au marché, la ville de Oujda et la région de l’Oriental tracent déjà leur avenir dans les domaines de l’IT, du digital et de l’intelligence artificielle.