3e édition des Fès Business Days: immersion au cœur de l’innovation et de l’entrepreneuriat
VidéoÀ l’occasion de la 3e édition des Fès Business Days, la Fès Business School – UPF University propose deux jours d’immersion totale au cœur de l’innovation et de l’entrepreneuriat. L’événement réunit des acteurs de renom, dont Tarik Haddi, président de la Fondation Gen J, Reda Taleb, CEO d’Officium et vice-président de la Fondation Gen J, ainsi que Meryam Elhiri, directrice de la Fès Business School. À travers des conférences, des ateliers pratiques et une compétition créative, ce rendez-vous vise à développer l’esprit d’initiative des étudiants tout en renforçant le lien direct entre la formation académique et les besoins du marché marocain.