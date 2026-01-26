Société

L’UPF University célèbre la sortie de sa 17ème promotion et ses 20 ans d’existence

Lors de la cérémonie de remise des diplômes organisée par l'UPF, le 23 janvier à Fès. (Y.Joual/Le360)

Par Youssra Jaoual
Le 26/01/2026 à 17h31

VidéoL’UPF University a organisé, vendredi à Fès, la cérémonie de remise des diplômes de sa 17ème promotion, marquant la sortie de 474 nouveaux lauréats issus de différentes filières. Placé sous le signe de l’excellence et de la reconnaissance, cet événement coïncide avec la célébration du 20ème anniversaire de l’université.

S’exprimant à cette occasion, le président de l’UPF, Mohammed Aziz Lahlou, a souligné que ces deux décennies d’existence incarnent un engagement constant au service du savoir, de la formation des compétences et du développement humain. Il a rappelé que l’UPF University s’est construite autour d’une vision claire visant à faire de l’université un pôle d’excellence académique, ouvert à l’international et ancré dans les valeurs nationales.

Le président a également mis en avant le parcours de milliers de diplômés formés par l’UPF, aujourd’hui intégrés dans divers secteurs et contribuant activement au développement du Maroc et au rayonnement de ses compétences à l’échelle internationale. Il a souligné la capacité de l’université à évoluer avec son temps, à intégrer l’innovation pédagogique et à adapter ses formations aux mutations du monde académique et professionnel.

S’adressant aux nouveaux lauréats, M. Lahlou les a invités à saisir les opportunités qui s’offrent à eux, en tant qu’ambassadeurs de leur université et de leur pays, en conjuguant savoir, responsabilité et engagement.

Au-delà de la remise des diplômes, cette cérémonie a également été l’occasion de dresser un bilan des réalisations de l’université et de renforcer le lien entre les anciens lauréats et la communauté universitaire, à travers le partage d’expériences et de parcours professionnels.

À travers cet événement, l’Université Privée de Fès réaffirme son engagement en faveur de la réussite de ses étudiants et la valorisation de ses diplômés, qu’elle place au cœur de sa stratégie de développement et de rayonnement.

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités du monde académique, institutionnel et professionnel, ainsi que des partenaires de l’université.

Par Youssra Jaoual
Le 26/01/2026 à 17h31
#UPF#cérémonie de remise des diplômes#enseignement supérieur

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Alejandro Aravena à l’Université privée de Fès: une conférence inaugurale dédiée à l’architecture sociale

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Double diplomation: l’Université Privée de Fès et l’Arizona State University lancent l’American International Institute

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

La Semaine des métiers de l’ingénieur à l’Université privée de Fès

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

L’Université privée de Fès organise la deuxième édition du «Bac blanc»

Articles les plus lus

1
Algérie: dos au mur, le clan présidentiel tente de désamorcer la crise avec les généraux
2
Voici comment les retenues des barrages ont augmenté de 671 millions de m³ en quatre jours
3
À vouloir trop en faire, Alger finit par montrer son vrai visage
4
Une victoire molle
5
Record: les barrages dépassent 50% de taux de remplissage
6
«Tebboune est un voyou», dixit France 2
7
Fès submergée de beauté: l’oued Al-Jawahir renaît sous les pluies et fait de la médina une «Venise miniature»
8
Ksar El-Kébir: les travaux du Centre fédéral de formation des joueurs de football avancent à grands pas
Revues de presse

Voir plus