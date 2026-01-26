L’UPF University célèbre la sortie de sa 17ème promotion et ses 20 ans d’existence

Lors de la cérémonie de remise des diplômes organisée par l'UPF, le 23 janvier à Fès. (Y.Joual/Le360)

S’exprimant à cette occasion, le président de l’UPF, Mohammed Aziz Lahlou, a souligné que ces deux décennies d’existence incarnent un engagement constant au service du savoir, de la formation des compétences et du développement humain. Il a rappelé que l’UPF University s’est construite autour d’une vision claire visant à faire de l’université un pôle d’excellence académique, ouvert à l’international et ancré dans les valeurs nationales.

Le président a également mis en avant le parcours de milliers de diplômés formés par l’UPF, aujourd’hui intégrés dans divers secteurs et contribuant activement au développement du Maroc et au rayonnement de ses compétences à l’échelle internationale. Il a souligné la capacité de l’université à évoluer avec son temps, à intégrer l’innovation pédagogique et à adapter ses formations aux mutations du monde académique et professionnel.

S’adressant aux nouveaux lauréats, M. Lahlou les a invités à saisir les opportunités qui s’offrent à eux, en tant qu’ambassadeurs de leur université et de leur pays, en conjuguant savoir, responsabilité et engagement.

Au-delà de la remise des diplômes, cette cérémonie a également été l’occasion de dresser un bilan des réalisations de l’université et de renforcer le lien entre les anciens lauréats et la communauté universitaire, à travers le partage d’expériences et de parcours professionnels.

À travers cet événement, l’Université Privée de Fès réaffirme son engagement en faveur de la réussite de ses étudiants et la valorisation de ses diplômés, qu’elle place au cœur de sa stratégie de développement et de rayonnement.

La cérémonie s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités du monde académique, institutionnel et professionnel, ainsi que des partenaires de l’université.