Société

Alejandro Aravena à l’Université privée de Fès: une conférence inaugurale dédiée à l’architecture sociale

VidéoÀ l’occasion de sa rentrée universitaire, l’Université privée de Fès a accueilli hier, jeudi 25 décembre, Alejandro Aravena pour une conférence inaugurale. L’architecte a exposé les fondements de son approche à travers les projets du Studio Elemental. Les échanges ont porté sur les questions de logement, de participation citoyenne et de développement urbain. Cette rencontre a permis de mettre en perspective des pratiques architecturales actuelles et s’inscrit dans la continuité des actions académiques de l’établissement.

Par Contenu de marque
Le 26/12/2025 à 16h15
Par Contenu de marque
Le 26/12/2025 à 16h15
#architecture#UPF#Alejandro Aravena

LEs contenus liés

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Double diplomation: l’Université Privée de Fès et l’Arizona State University lancent l’American International Institute

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

La Semaine des métiers de l’ingénieur à l’Université privée de Fès

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

L’Université privée de Fès organise la deuxième édition du «Bac blanc»

Entreprise

Université privée de Fès: le Code de la famille en débat

Articles les plus lus

1
Il avait traité Trump de «débile»: l’ambassadeur algérien à Beyrouth officiellement débarqué, mais…
2
Blocage de la réforme des taxes locales: Nadia Fettah réunit en urgence les trésoriers régionaux
3
Comment (et pourquoi) les dernières pluies changent la donne pour les agriculteurs
4
Or à 4.500 dollars l’once: la bijouterie marocaine prise en étau entre marchés mondiaux et contraintes locales
5
2025 ferme les yeux, 2026 entrouvre la lumière
6
Ouverture officielle du zoo de Aïn Sebaâ le lundi 29 décembre: une renaissance attendue depuis plus de dix ans
7
Recouvrement des taxes locales: la tension monte, les syndicats haussent le ton sur fond de conflit entre l’Intérieur et les Finances
8
À Tanger, la messe de minuit illumine les églises et célèbre le vivre-ensemble
Revues de presse

Voir plus