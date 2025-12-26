Alejandro Aravena à l’Université privée de Fès: une conférence inaugurale dédiée à l’architecture sociale
VidéoÀ l’occasion de sa rentrée universitaire, l’Université privée de Fès a accueilli hier, jeudi 25 décembre, Alejandro Aravena pour une conférence inaugurale. L’architecte a exposé les fondements de son approche à travers les projets du Studio Elemental. Les échanges ont porté sur les questions de logement, de participation citoyenne et de développement urbain. Cette rencontre a permis de mettre en perspective des pratiques architecturales actuelles et s’inscrit dans la continuité des actions académiques de l’établissement.