Société

Double diplomation: l’Université Privée de Fès et l’Arizona State University lancent l’American International Institute

L’Université Privée de Fès et l’Arizona State University lancent l’American International Institute

L’Université Privée de Fès et l’Arizona State University lancent l’American International Institute.

L’Université Privée de Fès franchit un cap historique avec le lancement de l’American International Institute, première structure au Maroc à proposer des doubles diplômes accrédités en partenariat avec l’Arizona State University. Cette alliance stratégique, ouvre la voie à un nouveau modèle d’enseignement supérieur alliant excellence académique, innovation technologique et mobilité internationale au service de l’employabilité des jeunes Marocains.

Par Contenu de marque
Le 29/09/2025 à 13h43

L’Université Privée de Fès (UPF) a organisé la cérémonie officielle de lancement de l’American International Institute, dans le cadre d’un partenariat stratégique de double diplomation avec l’Arizona State University (ASU).

Ce lancement fait suite à l’adhésion, annoncée en juillet dernier, de l’UPF à l’ASU–Cintana Alliance, un réseau mondial d’universités engagées à offrir une éducation connectée, innovante et tournée vers l’international.

L’American International Institute devient ainsi la première institution au Maroc à proposer des doubles diplômes américains en collaboration avec l’Arizona State University, classée université la plus innovante des États-Unis depuis dix années consécutives (U.S. News & World Report).

La signature de la convention qui a eu lieu à Rabat a réuni des responsables académiques, des étudiants, des représentants gouvernementaux, des acteurs économiques et industriels ainsi que des partenaires internationaux, venus célébrer ce partenariat à fort impact. Placée sous le thème: «Construire un campus global au Maroc: l’avenir de l’enseignement supérieur commence ici», cette initiative marque également le démarrage opérationnel de l’institut et de son offre académique.

Un partenariat soutenu par les institutions publiques et diplomatiques

La cérémonie de Rabat s’est distinguée par la présence de hauts représentants du ministère de l’Enseignement supérieur, du ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, ainsi que de l’ambassade des États-Unis à Rabat.

Lire aussi : Le Maroc modernise son enseignement supérieur: vers une autonomie financière et des partenariats public-privé

Cette mobilisation illustre un soutien institutionnel fort et réaffirme un engagement commun pour élargir l’accès à une éducation de niveau mondial.

Ce partenariat met également en lumière le rôle clé de l’enseignement supérieur comme levier de mobilité sociale, de développement des compétences et d’opportunités économiques inclusives, au Maroc comme en Afrique.

Par Contenu de marque
Le 29/09/2025 à 13h43
#Université#études supérieures#Fès

LEs contenus liés

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

UPF: comment s’est clôturée la 5ème édition de la Semaine des métiers de l’ingénieur

Entreprise

Université privée de Fès: le Code de la famille en débat

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Université Mohammed VI des sciences et de la santé: les dates des concours d’accès dévoilées

Economie | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Economie

Le Maroc modernise son enseignement supérieur: vers une autonomie financière et des partenariats public-privé

Articles les plus lus

1
Sit-in des jeunes de la génération Z: des revendications légitimes mais gare à la manipulation
2
Gad Le Magnifique
3
Algérie: pour la première fois depuis le début de ses bavardages périodiques, Tebboune passe sous silence le Maroc et le Sahara
4
Le régime d’Alger accusé à nouveau par le Mali d’être «un exportateur du terrorisme»
5
D’Amina Filali à Imane, le drame au féminin face à l’esprit de la loi
6
Diana Holding: Rita Zniber rejette le scénario d’un «héritier désigné» et confirme l’ouverture du capital
7
L’histoire secrète du Bureau politique du Polisario à Paris
8
Les Marocains et le Coran: du nord au sud, voyage au cœur du pays des 1,6 million de gardiens du texte sacré de l’Islam
Revues de presse

Voir plus