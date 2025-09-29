Double diplomation: l’Université Privée de Fès et l’Arizona State University lancent l’American International Institute

L’Université Privée de Fès (UPF) a organisé la cérémonie officielle de lancement de l’American International Institute, dans le cadre d’un partenariat stratégique de double diplomation avec l’Arizona State University (ASU).

Ce lancement fait suite à l’adhésion, annoncée en juillet dernier, de l’UPF à l’ASU–Cintana Alliance, un réseau mondial d’universités engagées à offrir une éducation connectée, innovante et tournée vers l’international.

L’American International Institute devient ainsi la première institution au Maroc à proposer des doubles diplômes américains en collaboration avec l’Arizona State University, classée université la plus innovante des États-Unis depuis dix années consécutives (U.S. News & World Report).

La signature de la convention qui a eu lieu à Rabat a réuni des responsables académiques, des étudiants, des représentants gouvernementaux, des acteurs économiques et industriels ainsi que des partenaires internationaux, venus célébrer ce partenariat à fort impact. Placée sous le thème: «Construire un campus global au Maroc: l’avenir de l’enseignement supérieur commence ici», cette initiative marque également le démarrage opérationnel de l’institut et de son offre académique.

Un partenariat soutenu par les institutions publiques et diplomatiques

La cérémonie de Rabat s’est distinguée par la présence de hauts représentants du ministère de l’Enseignement supérieur, du ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, ainsi que de l’ambassade des États-Unis à Rabat.

Cette mobilisation illustre un soutien institutionnel fort et réaffirme un engagement commun pour élargir l’accès à une éducation de niveau mondial.

Ce partenariat met également en lumière le rôle clé de l’enseignement supérieur comme levier de mobilité sociale, de développement des compétences et d’opportunités économiques inclusives, au Maroc comme en Afrique.