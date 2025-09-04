Economie

Le Maroc modernise son enseignement supérieur: vers une autonomie financière et des partenariats public-privé

Ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur à Rabat.

Revue de presse Le projet de loi sur la réforme de l’enseignement supérieur, récemment adopté par le Conseil de gouvernement, introduit des changements majeurs dans la gouvernance, le financement et l’organisation des universités marocaines. En permettant aux établissements de participer au capital d’entreprises privées et de créer leurs propres sociétés, cette réforme vise à renforcer leur rôle économique, scientifique et social. Cet article est une revue de presse tirée du quotidien L’Economiste.

Par La Rédaction
Le 04/09/2025 à 22h11

Pour la première fois, les universités marocaines pourront investir dans des entreprises privées et créer leurs propres sociétés anonymes, appelées «établissements de développement de la formation, de la recherche et de l’innovation». Cette participation devra représenter au minimum 34% du capital, ouvrant de nouvelles perspectives pour le financement de la recherche, l’innovation et le transfert de technologie, tout en rapprochant le monde académique du secteur privé, indique le quotidien L’Economiste dans son édition du week-end du 4 au 6 septembre.

Selon les promoteurs du projet de loi, il s’agit d’une réforme structurante qui modernise l’enseignement supérieur et positionne les universités comme des acteurs clés du développement économique et social du pays. La réforme encourage des partenariats public-privé, diversifie les sources de financement et adopte une approche plus flexible des formations.

Le projet de loi redéfinit le rôle des présidents d’université, ordonnateurs des ressources et des dépenses, qui pourront déléguer une partie de leurs pouvoirs aux doyens et directeurs d’établissements pour la gestion des budgets, écrit L’Economiste. Les financements proviendront de dotations de l’État, des collectivités territoriales, du secteur privé, des recettes générées par les services payants, de la gestion du patrimoine universitaire ou des profits des sociétés anonymes créées. Des emprunts remboursables, dons et recettes exceptionnelles complètent ce dispositif.

Chaque université devra se doter d’un conseil d’établissement, incluant enseignants-chercheurs, personnels administratifs et étudiants, ainsi que des personnalités extérieures. Les modalités de nomination et d’élection des membres seront précisées par voie réglementaire, garantissant la participation de tous les acteurs de la communauté universitaire.

Le projet prévoit la mise en place de structures de concertation auprès du ministère de l’Enseignement supérieur: comité national de coordination, forum des présidents d’universités, réseaux des présidents d’établissement et observatoire de l’adéquation entre études et marché du travail, lit-on. Ces instances veilleront au respect des normes pédagogiques et coordonneront la création de nouveaux établissements, filières et pôles universitaires.

La réforme consolide le statut des langues officielles, arabe et amazighe, tout en favorisant l’apprentissage des langues étrangères et l’usage des technologies modernes. Elle encourage également une offre de formation diversifiée: en présentiel, à distance et en alternance, avec un accompagnement renforcé pour guider les étudiants dans leur parcours académique et leur insertion professionnelle.

Par La Rédaction
Le 04/09/2025 à 22h11
#enseignement supérieur#partenariat#Autonomie#Universités

LEs contenus liés

Monde | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

International

Shanghai Ranking: les 17 universités africaines du Top 1000 mondial

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Les universités font face au surpeuplement

Culture | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Culture

Enseignement supérieur: voici les 10 meilleures universités africaines, selon le World University Rankings de Times Higher Education

Société | Retrouvez toute l'actualité du Maroc et du monde, en temps réel, sur le premier site d'information francophone au Maroc : www.le360.ma

Société

Des partenariats académiques d’excellence entre l’Université Euromed de Fès et trois universités israéliennes

Articles les plus lus

1
Un visa contre une OQTF: Sarkozy pour l’intransigeance envers Alger et la fin des accords de 1968
2
Confisquer une moto, c’est si difficile que ça?
3
Casablanca: deux milliards de dirhams pour relancer le projet de l’Avenue royale
4
Exclusif. Nouvelles révélations sur le scandale de l’inceste à Aïn Aouda
5
Tribune. Nécropolitique dans le désert: les camps de Tindouf et la suspension de la vie
6
Info360. Les travaux d’élargissement de la route entre Bouskoura et Casablanca débuteront bientôt
7
Des Marocains formidables
8
Algérie: le président Tebboune et le mythe du 1,5 million de morts de la guerre d’indépendance
Revues de presse

Voir plus