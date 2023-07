Une initiative de Dada Lalla Mimouna: un musée du patrimoine hassani à Smara

Il est de ces initiatives qui forcent respect et admiration. Celle de Dada Lalla Mimouna en fait partie. Cette femme sahraouie au caractère bien trempé a décidé d’apporter sa pierre à l’édifice de la préservation du patrimoine hassani en lui consacrant un musée. Elle a pour cela fondé une coopérative, celle du musée Zemmour de Smara. Dans cet établissement, on retrouve plus de 200 pièces, des théières aux ustensiles de cuisine en passant par les selles de montures comme les dromadaires ou encore de la joaillerie. Certains objets dates de 150, voire 200 ans.

«Mon ambition est non seulement de préserver un patrimoine unique et des pièces rares, mais de donner à voir, notamment en direction des jeunes, afin qu’ils se saisissent de l’importance d’une culture, menacée par l’oubli et la modernité galopante. Pour cela, nos portes sont grand ouvertes, aux visiteurs d’ici et d’ailleurs», déclare Dada Lalla Mimouna.

Lire aussi : Le Moussem de Tan Tan fait son come-back après trois ans d’absence

Professeur d’arts plastiques à Smara, Bachir Rguibi est impressionné par la collection du musée. «Ce musée recèle de véritable trésors patrimoniaux dont certains datent non pas d’années mais de siècle. C’est précieux et c’est à encourager. Les autorités se doivent d’accompagner cette initiative qui mérite un plus grand espace et une plus importante promotion», plaide-t-il.