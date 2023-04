Laâyoune: début du 10ème Festival international du Madih, la Mauritanie invitée d’honneur

Initiée par la Rabita des musiciens hassanis pour le patrimoine et le développement social, en partenariat avec la direction régionale de la Culture de Laâyoune-Sakia El Hamra, cette manifestation culturelle de trois jours, qui accueille la République islamique de Mauritanie comme pays invité d’honneur, vise à perpétuer et préserver l’art authentique du Madih et du Samaâ, en tant que composante principale du patrimoine culturel marocain.

Ainsi, les amateurs de la musique religieuse et spirituelle ont pu savourer des concerts de Madih hauts en couleur aux rythmes des sonorités mélodieuses de la musique hassanie, mettant en avant les qualités du prophète Mohammed et les valeurs nobles de l’islam.

Lors de cette soirée, les différentes troupes ont interprété avec brio des louanges et panégyriques du Prophète, des chants religieux et des psalmodies, embarquant le public dans une atmosphère mystique en ce mois béni du ramadan.

En ouverture de cette 10ème édition du festival du Madih, le directeur régional de la Culture de Laâyoune-Sakia El Hamra, Mountassir Loukili, a indiqué que cet événement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la Constitution du Royaume qui consacrent le hassani en tant qu’affluent de l’identité et de la culture marocaines.

Cet événement culturel éclectique a pour objectif de contribuer à l’animation culturelle de la ville de Laâyoune, de mettre en valeur la culture et le patrimoine locaux et d’enraciner ce genre de musique imprégné de spiritualité dans l’esprit des générations montantes, a-t-il poursuivi.

Le panégyrique du prophète Mohammed s’avère une spécificité de la culture hassanie, qui a défié les siècles, a fait savoir le responsable, notant que sa conservation et sa mise en valeur demeure une priorité.

Tout en mettant en avant le riche répertoire de la musique hassanie et sa contribution au développement de l’art du Madih et du Samaâ, Mountassir Loukili a souligné l’importance de la promotion de la culture locale, afin d’en faire un levier de développement durable.

A travers une programmation étoffée puisant dans l’authenticité du Madih et Samaâ, cette 10ème édition est marquée par la participation d’une pléiade de poètes et de plusieurs grands noms de l’art du Madih issus des trois régions du sud du Royaume.

Lors de cette manifestation, le public a droit à des lectures de poésies et des veillées de chants prenant racine dans la poésie hassanie, outre des spectacles folkloriques du patrimoine hassani et de la culture populaire. En outre, cet événement artistique sera marqué par un hommage à plusieurs figures locales de l’art et de la culture, en reconnaissance de leurs efforts pour enrichir, préserver et promouvoir le patrimoine culturel hassani.